新冠疫苗｜英國主動以電話聯絡市民　崔俊明：港府可參考主動出擊

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-02-21 12:01

新冠疫苗接種計劃即將開始，政府周二﹙23日﹚開放網上預約系統，市民由2月26日起，可在疫苗接種中心接種已送抵的科興疫苗；而BioNTech疫苗就在本月底才抵港。 香港醫院藥劑師學會及香港疫苗及旅遊醫學會，今日﹙21日﹚與兩名於英國倫參與疫苗接種計劃的英國藥劑師，分享當地疫苗中心的經驗。比較兩地安排，香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，英國逾九成半人願意接種疫苗，較香港的三成高；英國政府亦會以郵件、電話等主動聯絡優先群組接種疫苗。他認為港府可借鑑英國，尤其如果發現市民接種意欲低，政府就更應｢主動出擊｣，聯絡優先群組，並呼籲市民盡快接種疫苗。

香港醫院藥劑師學會及香港疫苗及旅遊醫學會，今日與兩名於英國倫參與疫苗接種計劃的英國藥劑師，分享當地疫苗中心的經驗。（黃偉倫攝）

英國優先供老人院和院內工作人員接種

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明指，倫敦人口約900萬人，香港則為750萬人，兩地相若，故由當地有份負責接種疫苗的港人藥劑師，比較兩地疫苗接種中心的運作。

身處英國的香港疫苗及旅遊醫學會會長（行政）方燦桂指，兩地同設優先接種群組，但安排有不同，其中英國以老人護理院院友和工作人員為最優先的接種群組；其次依順序為80歲或以上人士，以及前線衛生和社會護理工作者；之後是75歲或以上人士；70歲或以上人士，及臨床上被定為高危的人士。

現時英國政府所使用的兩款新冠疫苗為輝瑞/ BioNTech疫苗和英國牛津大學/阿斯利康疫苗。學會指，英國當局會以郵件、電話或短訊等，依照群組的優先次序，通知市民預約時間接種疫苗。英國市民並不能選擇一款疫苗接種。

▼科興、BioNTech/復星、阿斯利康疫苗保護率及副作用▼

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英國四分一人口已接種第一劑疫苗

全英國大約有6,000多萬人，同在英國的英國皇家醫學院專家顧問梁家偉表示，截至2021年2月17日，英國已有約1,600萬人接種了第一劑新冠疫苗。他續指，調查顯示，約九成半英國人表示，願意接種疫苗。

總結英國經驗，崔俊明建議，政府可更清楚列出疫苗接種的優先群組及次序，讓市民明白自身風險。他又稱，英國政府主動以郵件、電話等方式聯絡優先群組，通知接種疫苗，認為值得香港借鑑，尤其如發現市民接種意欲低，政府就更應｢主動出擊｣，聯絡未接種疫苗的優先群組。

▼社區疫苗接種中心網上預約及接種流程▼

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