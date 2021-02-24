逃犯條例｜觀塘反修例遊行非法集結　侍應今被判入戒毒所

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-02-24 16:46

3名男女前年在觀塘參加反修例遊行，被裁定非法集結及藏有攻擊性武器等罪罪成，其中一名被告的勞教中心報告顯示他有濫藥問題，須進一步索取戒毒所報告。案件今（24日）在觀塘裁判法院判刑，裁判官接納報告建議判被告進入戒毒所，再三強調被告要借此機會，履行他在求情信的承諾，戒除毒癮。

被告侍應柯俊瑋（22歲，侍應）被控非法集結罪，指他前年8月24日在黃大仙豪苑第二座與黃大仙廟對開一段龍翔道參與非法集結。

被告柯俊瑋今被判入戒毒所。(資料圖片)

被告在求情信反思 應遵從法律

辯方向法庭提交兩封求情信，其中一封為被告還柙期間親自撰寫，提到自己在還柙期間反思到，儘管自己以為是正確的事，亦應遵從法律、按社會秩序行事。他又承諾進入戒毒所治療後會重新做人。

被告成長於單親家庭，由母親養育成人，其爸亦為被告撰寫求情信，信中指對被告的作為感到心痛，自己未有好好教育兒子亦要負上責任。辯方希望法庭考慮到兩封求情信內容，予以輕判，讓他能早日重投社會、回歸正途。

裁判官屈麗雯判刑指，非法集結是嚴重罪行，早前已明言即時監禁無可避免，希望被告能利用此機會，證明其求情所言，戒除毒品，故採納戒毒所報告建議，將被告判入戒毒所，並留下刑事定罪紀錄。

案件編號: KTCC 77/2020