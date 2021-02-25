東華學院畢業生9成投身醫護　平均月薪疫市創新高　近8成逾3萬元

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-02-25 13:16

新冠肺炎疫情重創多個行業，但主打訓練醫護的東華學院，該校2020年畢業生就業情況理想，平均月薪達29,850元，是疫市創2018年以來的新高，亦比去年升約2.4%。該校受訪畢業生中，逾9成投身醫護界，整體近8成人月入超過3萬元。

逾9成畢業生投身醫護界



東華學院學生事務處在2020年10月至12月期間，以問卷形容收集2020年畢業生就業情況。調查獲475名畢業生回應，佔該年畢業生約84%。數據顯示，逾9成畢業生投身醫護界，整體近8成人月入逾3萬元。



獲聘或選擇繼續進修的畢業生佔整體近9成，選擇全職工作的畢業生中，86%人在畢業半年內獲聘，近3成更在畢業後首月內已獲聘。

東華學院畢業生的薪酬數字。（東華學院提供）

畢業生平均月薪達29,850元

東華學院表示，2020年該校畢業生各項薪酬數字均錄得升幅，整體平均月薪達29,850元，較2019年的29,138元輕微升約2.4%，月入中位數亦微升140元，突破33,000元。學院認為，數字反映畢業生能力受醫療業界認同。

醫療化驗科學（榮譽）理學士畢業生平均月薪升幅較高，較2019年上升15%。（東華學院提供）

學士生平均月薪達3萬1千元



學士畢業生的薪酬理想，平均月薪達31,000元，較2019年升約3.5%。當中職業治療學（榮譽）理學士畢業生入息最高，平均月入超過32,700元；而護理學（榮譽）健康科學學士、放射治療學（榮譽）理學士及醫療化驗科學（榮譽）理學士畢業生，平均月入約32,000元，其中醫療化驗科學（榮譽）理學士畢業生平均月薪較2019年升15%。

至於其他界別，2020年東華學院畢業生約3%在商界發展，教育界則佔1%，其餘4%屬其他界別。