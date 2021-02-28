唐狗遭剪耳受傷　遺家中缺水缺糧　熱心市民聘獸醫檢查拯救毛孩

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-02-28 03:03

本港不時發生殘酷對待動物案件，警隊今年將22個警區專責處理虐待動物的刑事調查專隊正名為「動物罪案警察專隊」，並於今日（28日）舉行「動物守護．社區大使」計劃啟動禮，嘉許為警隊提供情報、協助拯救動物的市民。 獲頒發「嘉許情報」的得獎者梁詠嫻，去年4月於網上見到一隻被剪掉耳朵的受傷唐狗，因缺水缺糧嚴重不適，她遂聘請獸醫到場檢查及報案，協助警隊拘捕狗主。梁女士提醒市民，遇到動物懷疑受虐，切勿破壞環境證據，例如添加食水或清理傷口，應第一時間報警，交由愛護動物協會或執法部門處理。

警務處支援科高級督察陳欣彤表示，警方在2018年接獲105宗殘酷對待動物案件，2019年回落至60宗，拘捕36人，2000年略升至70宗，有50人被捕。支援科高級督察楊栢堅指，市民如在網上見到動物受虐，按「嬲嬲」是無補於事，應挻身而出舉報。

受虐唐狗唐居錦綉花園 親身到現場了解

市民梁詠嫻去年根據網上線索，在元朗錦綉花園一個單位，隔着鐵閘發現一隻受傷唐狗，唐狗的一對耳朵被剪掉，傷口嚴重發炎，有烏蠅滋生，神情呆滯及肚屙，單位花園雜亂，滿地狗糞。她向鄰居查問知悉主人久未回家，而管理處職員稱，愛協人員曾上門，但因當時有主人在家，加上有食水所以不構成虐畜。

獲頒發「嘉許情報」的得獎者梁詠嫻提醒市民，遇到動物懷疑受虐，切勿破壞環境證據，應第一時間報警。（孔繁栩攝）

狗主判160小時社服令欠阻嚇

梁翌日聘請獸醫為唐狗檢查，愛協收到報告後認為情況嚴重着梁報警，警員及愛協人員先後到將唐狗救出。動物罪案警察專隊接手調查，發現狗主已有10天沒有提供食水，狗主最終被控「殘酷對待動物」，判罰160小時社會服務令。

梁提醒，市民盡可能避免為受虐寵物添加食水及清理傷口，否則可能因破瓌環境證據而令相關機構無法作進一步行動，反而應記錄證物及立即舉報。就上述案件，梁認為判刑過輕，「就算我哋做幾多都好，唔夠阻嚇啲人都係繼續」，盼有關部門研究增加虐畜案的刑罰。

「嘉許機構」得獎者「西貢護牛天使」代表譚詩詠，是東九龍總區其中一位「動物守護‧社區大使」。（孔繁栩攝）

牛關注組每月收3宗牛受傷報告

至於「嘉許機構」得獎者「西貢護牛天使」代表譚詩詠，是東九龍總區其中一位「動物守護．社區大使」，一直為警員提供「處理大型動物」訓練課程，包括處理涉及牛隻的交通意外，並多次協助警方進行動物拯救行動及案件調查，組織每月都收到兩至三宗牛隻受傷報告。

譚稱每逢夏天，牛隻都會躺在瀝青面的馬路上乘涼，她負責指導警員一頭一尾，用聲響引導往燒烤場或公園。當中最難忘在2014年，曾有20多頭牛從西貢行出市區，她與警員花3小時才能將牛隻趕離路邊。譚指疫情下郊遊人士上升，呼籲遊客切勿餵牛，恐令牛隻失去覓食能力，「啲牛見到的士就湧埋去，以為有人餵草，其實係好驚嚇。」

斥放貓入洗衣機「好變態」

最近，2019年香港小姐冠軍黃嘉雯的胞姊Yuki Wong涉嫌將一隻貓放入洗衣機轉動被捕，譚詩詠形容行為「好變態，任何人都做唔出，就算轉幾秒都有可能會死」；梁詠嫻也批評說：「一時衝動嘅行為，以為好得意，令人好唔開心」。