Facebook Live只儲存30天　90天內需下載舊直播視像（附教學）

Facebook今日（19日）公布，即日起系統只會儲存直播視像30天；時限過後，相關直播視像便會自動從Facebook移除。現在Facebook亦會開始移除超過30天前的直播視像，直播視像被移除前，用戶將在電子郵件和應用程式内收到通知，並需在90天內下載或轉移內容。Facebook正在推出新工具，以便用戶更輕鬆地下載之前的直播視像。



Facebook公布即日起系統只會儲存直播視像30天。（資料圖片)

直播30天時限過後自動從Facebook移除

由於直播視像大部分的觀看次數集中在直播後頭幾周，因此Facebook公布，正在調整直播視像在平台上的儲存期限。

從今日（19日）起，Facebook系統只會儲存直播視像30天；時限過後，相關直播視像便會自動從Facebook移除。在舊政策下，這些影片均可永久儲存。Facebook表示，這些變更會令Facebook的儲存空間政策與行業標準看齊，並且確保所有Facebook用戶能享受最新的直播視像體驗。

Facebook提供新工具讓用戶下戴直播視像

在過渡期内，所有超過30天的直播視像將逐步被移除，且無法再供存取。Facebook將在未來數月分批通知受影響的用戶，同時會提供新工具，讓用戶在直播視像逐步被移除前加以下載。移除直播視像前，用戶將收到通知，並需在90天內決定如何處理舊有直播內容，包括可下載到個人裝置、轉移到雲端儲存空間，或者轉換為新的連續短片（Reels）。

下載個別影片的方法：

開啟全螢幕畫面，然後點擊「…」並選擇「下載影片」。

1. 從個人檔案、專頁或Meta Business Suite下載個別直播視像。



2. 在個人檔案、專頁或裝置上，找出「影片」分頁。如果正在使用網頁版查看專頁，需找出「直播」分頁。可能需要點擊「更多」才能看到「直播」分頁。



3. 選擇想下載的影片。



4. 開啟全螢幕畫面，然後點擊「…」並選擇「下載影片」。



5. 亦可從專頁或個人檔案的「活動記錄」下載一段或多段直播視像。如要下載直播視像，選擇「你的直播視像」，然後選擇日期範圍以查看可供下載的影片。



批量下載影片的方法：

點按「下載直播影片」，即可批量下載影片。

1. 在電腦或裝置上點按通知，以進入下載流程。



2. 點按「下載直播影片」。



3. 決定電腦或裝置上的下載位置和直播視像的日期範圍。



4. 點按「建立檔案」。



轉移直播視像的方法：

點按「轉移直播影片」，即可轉移直播視像。

1. 在電腦或裝置上點按通知，以進入下載流程。



2. 點按「轉移直播影片」。



3. 點按「位置」以選擇轉移目的地。



4. 選擇已連結的雲端儲存服務供應商，例如 Dropbox 或 Google 雲端硬碟。



5. 點按「儲存」。



將直播視像轉換爲Reels的方法：

可選擇從直播視像剪出節錄片段，並以連續短片的形式分享到 Facebook。

從直播視像剪出節錄片段，並以連續短片的形式分享到 Facebook，藉此將有關內容儲存在個人檔案頁面上，供朋友、家人和社群欣賞。

延後刪除的方法：

點按「延後」以確認。

1. 在電腦或裝置上點按通知，以進入下載流程。



2. 點按「了解詳情」。



3. 點按「延後刪除」。



4. 點按「延後」以確認。

