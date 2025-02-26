劇組拍攝汽車飄移釀12傷　澳門文化局：因違反要求中止拍攝許可

有內地電視劇組周一（24日）在澳門拍攝時發生車禍，造成12人受傷。澳門文化局周二（25日）表示，基於劇組拍攝時未遵守相關要求，局方向拍攝單位發出通知，中止該項目的拍攝許可。有關單位不可再在澳門進行這個項目的拍攝，同時要求提交報告解釋，不排除之後會廢止有關拍攝許可。



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曾開會表明現場不具拍攝車輛飄移條件

文化局指出，發生事故之項目，拍攝內容具一定複雜性，早前文化局與有關職能部門，以及拍攝單位代表曾召開技術會議，會上相關部門已明確表示，於該地點進行車輛飄移的拍攝方案是不具條件，拍攝單位代表知悉審批部門意見。

文化局25日就邀請治安警察局、交通事務局、市政署及勞工事務局舉行跨部門會議，綜合各部門的意見，由於該拍攝項目涉嫌對公共秩序、安全或安寧明顯造成滋擾，文化局隨即發出中止該項目的拍攝許可通知。就事故過程中對公共設施所造成的損壞，有關職能部門將作後續跟進。

澳門三巴仔橫街有私家車失控，撞傷多人，救援人員到場為傷者治理。（澳廣視截圖）

事發於周一下午，一輛私家車在澳門三巴仔橫街失控，共撞傷12人，傷者包括4名小童。報道指出，當時現場有劇組拍戲，司機駕駛私家車轉彎期間，懷疑失控衝落樓梯，傷者全部為群眾演員。