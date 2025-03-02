方大同去世｜曾數度爆肺入院　專家：香港年輕高瘦男性亦常有氣胸

知名歌手方大同上月21日離世，其音樂品牌昨日（1日）公布消息，未有公布死因。他生前曾受俗稱「爆肺」的氣胸影響，數度住院。本港呼吸系統科專科醫生盧浩然指，「爆肺」是由於肺部生長速度追不上身體發育，情況在香港的高、瘦年輕男性間十分普遍。氣肺會導致一時不適，需要留院治療，但長遠不影響肺功能。



「爆肺」是指空氣不正常地積聚在肺部與胸壁之間的胸膜腔，通常由肺組織與胸腔之間的破口或胸壁受傷引起。成因包括體質因素，例如高、瘦和營養不良、生活習慣如吸煙和接觸有害粉塵，以及疾病因素，例如肺結核、慢性阻塞性肺病等。典型症狀有突發性單邊胸部刺痛發作和呼吸困難。自發性氣胸常見於高和瘦的年輕男性，因為在青春發育期間，他們的肺組織或會「跟不上」快速的生長發育，容易出現先天性彈力纖維發育不良。

本港呼吸系統科專科醫生盧浩然表示，「爆肺」情況在高瘦年輕男性間十分普遍，在本港亦是常見病症。這個疾病會導致一時的不適，不會長遠影響肺功能，估計與方大同病逝未必有關係。

呼吸系統科專科醫生盧浩然。（資料圖片／廖雁雄攝）

網傳方大同右肺組織纖維化達67%，肺活量僅890毫升，遠低於正常人介乎3至4公升，不過未經證實。盧浩然指單看數字，其肺功能不夠應付日常生活所需，很容易會氣喘，活動能力亦會受限。不過數字僅為指標，反映肺功能，要留意背後導致此情況的疾病。