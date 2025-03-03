從香港走向國際•實踐之旅｜成興塑膠以智能化逆轉困局

成興塑膠曾因行業內外挑戰而陷入困境，這間香港知名玩具製造公司於2015年選擇引入工業4.0技術，並成為粵港澳大灣區首家獲工業4.0 1i成熟度等級認可的玩具企業。技術升級後，成興塑膠積極佈局於東南亞，增設廠房和提升生產效率，實現業務轉型與增長！立即觀看公司董事長胡力恆親身分享其企業出海之旅！

攝影：蘇煒然



內憂外患中尋找新機 傳統生產業如何突圍轉型？

不論甚麼時代，玩具仍是兒童愛不釋手之物，而成興塑膠便是香港其中一間知名玩具製造公司，胡董事長介紹：「我們是由設計、生產到銷售全包辦的一條龍服務。以前主要製造一般玩具，到後來亦生產與教育相關的玩具，甚至近年大熱的潮玩產品亦有涉獵，而所有玩具的主題均為動物，所以我們可以自稱為動物玩具的製造公司。」

成興塑膠是香港知名玩具製造公司，生產以動物為主題的玩具。

時代的更迭令到傳統製造業面臨不同困境，而胡董事長就將成興塑膠面對的問題分成內部和外部因素：「由於我們是設廠於內地，所以內部不利因素在於製造成本上升，包括人力和其他營運成本，這對於我們作為勞動密集生產形式的玩具廠而言，是一個非常大的挑戰。」至於外部不利因素，他表示與外國相關：「例如是地緣政治，或者外國經濟的蕭條和衰退，這對我們的銷售訂單造成莫大的影響。」

生產力局助成興塑膠出海 落戶馬來西亞

正所謂有危就有機，胡董事長在一系列的問題出現之際，已經開始思考如何以科技開拓新出路，並將時間回溯到2015年：「生產力局向來都會舉行海外培訓和海外考察團，最近則有東南亞的投資考察團，我都有跟生產力局去參觀。最深刻的一次是我們去德國參觀當年最hit的工業4.0，因為這次經歷令我對再工業化開始有想法，回港後我便與生產力局合作，申請不同的政府資助進行技術研發合作研發新技術，將其用於自己的工廠之中，提升生產力。」

傳統工業進行新型工業化並非一件易事，對於專業知識需求和人員培訓有一定要求，胡董事長將此歸功於生產力局：「生產力局帶同專家團隊為公司進行詳細分析，先了解實際的運作情況，再根據我們的基礎條件將目標成熟度定立為1i，建議我們將重心放於實時數據的自動化之上。」他續表示，專家團隊為公司人員進行使用智能化機器相關的培訓，提升高層對工業4.0的認知。

為了有進一步的突破，並把握一帶一路的新機遇，成興塑膠選址馬來西亞設首間東南亞地區的廠房，胡董事長說：「我希望有一個全新的生產模式，原本在內地的工廠是以批次形式生產，但在馬來西亞我想做到以機械完成一條龍的生產，省卻搬運製造品所浪費的時間和成本，提高生產效益。」全新的生產模式代表工廠要有全新的布局，而生產力局則再度出手相助：「他們為我們提供很多技術轉移，例如重新建議數據採集和數據利用方案，讓我們能快速適應馬來西亞的新工廠和新生產模式！」

成興塑膠早於2015年便開始與生產力局合作，參加不同的海外和技術培訓，甚至是前往德國了解當時剛興起的工業4.0。

從研發獲得啟發 寄語中小企出海要因地制宜

經過一次又一次的研發和創新，成興塑膠成為粵港澳大灣區第一家獲得工業4.0 1i成熟度等級認可的玩具企業。胡董事長坦言，自己從中明白到，傳統勞動密集的生產行業是依賴工人的勞動力去提高產能，而這並非一件好事。「這幾年我們都應用不少的機械人，以及其他實時採集數據的方法，收集生產數量和機台使用率的實時數據，確保生產和管理人員的效能。」胡董事長表示，儘管應用自動化後未能增加生產數量，但至少能提高效益，例如良品率和標準化均有所提高，為質素和生產量帶來平衡。

胡董事長表示，儘管應用自動化後未能增加生產數量，但至少能提高效益，例如良品率和標準化均有所提高，為質素和生產量帶來平衡。

作為業界的創新先鋒，胡董事長深明中小企期望揚帆出海，到一個更廣闊的舞台。他寄語到新興市場前，可以因地制宜，先了解地區的獨特性，及其優勢能如何應用在實際的業務運作上：「我會選擇馬來西亞，是因為馬來西亞的管理人員，比起其他東南亞國家的管理人員，教育程度比較高。如果我們以資料應用、甚至是系統應用為主，我相信東南亞的管理人員比較適合我們的業務。又或者如果大家是以勞動密集工業為主，可以選擇勞動力較便宜的地方，所以要因應自己的需要，去選擇一個適合自己的地方發展。」

（資料及相片由客戶提供）