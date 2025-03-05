銅鑼灣醫衞醫療中心涉不當處理醫療器材　即日起暫時吊銷牌照

位於銅鑼灣的醫衞醫療中心涉嫌不當處理處理醫療器材，亦涉就部分檢查和監察記錄填寫虛假資料，包括醫療設備的檢查記錄，違反《私營醫療機構條例》的《日間醫療中心實務守則》，衞生署宣布，即日起暫時吊銷其日間醫療中心牌照，並已啓動撤銷其牌照程序。



（網頁截圖）

涉不當處理和管理麻醉藥物、無恰當消毒醫療器材

衞生署表示，早前接獲投訴，指位於銅鑼灣世貿中心的醫衞醫療中心，懷疑不當處理醫療器材，署方立即調查並突擊巡查。

署方指，期間發現該日間醫療中心違反《私營醫療機構條例》的《日間醫療中心實務守則》，包括不當處理和管理麻醉藥物、沒有恰當消毒醫療器材，以及職員訓練及監督不足。

此外，該日間醫療中心涉嫌就部分的檢查和監察記錄填寫虛假資料，當中包括醫療設備的檢查記錄。衞生署稱，暫時沒有就事件收到該中心有關的不良事件報告。

署方指，鑑於該日間醫療中心違反多項實務守則，而且性質嚴重，對病人的安全構成潛在風險，為保障公眾利益，宣布由即日起暫時吊銷其日間醫療中心牌照，中心不可進行牌照上的專門服務，包括外科程序及麻醉程序。

已啟動撤銷牌照程序

同時，衞生署已啓動撤銷其牌照程序。根據《私營醫療機構條例》第30及31條，在其牌照被撤銷前，持牌人有14日的事先書面通知，持牌人在收到通知日起計的10日內可作出申述。如有足夠證據，衞生署亦會就涉案人士涉嫌使用虛假文書和專業失當行為，轉介有關執法或專業監管機構跟進。

衞生署提醒曾於上述日間醫療中心接受麻醉程序包括腫脹麻醉的人士，如有不適，應立即求醫。