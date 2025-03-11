數碼港AI論壇匯聚專家領袖　推動人工智能負責任發展

政府最新一份《財政預算案》中，明確指出香港將全力推動人工智能（AI）作為關鍵產業，旨在賦能傳統產業的升級與轉型。在技術快速發展的同時，人工智能的安全性問題亦成為國際社會高度關注的議題。早前，數碼港首次聯同國際組織世界數字科學院（WDTA）及國際院士科創中心（IASTIC），舉辦了題為「數字世界大會：人工智能安全、可信、負責任」論壇。此次論壇盛況空前，匯聚接近600名來自全球的院士、學者、業界領袖及行業專家，特別就如何平衡AI創新發展與規範及治理作深入的探討及交流。該論壇亦是剛於法國巴黎結束的第三屆「全球人工智能行動峰會」的香港分會場，彰顯了香港在環球AI舞台上的重要地位。



業界領袖聚首數碼港 探討負責任AI未來

論壇上，創新科技及工業局局長孫東教授、世界數字科學院執行理事長李雨航教授、國際院士科創中心創辦人陳清泉院士，以及數碼港主席陳細明和行政總裁鄭松岩博士等重量級嘉賓，分享了對AI發展的專業見解。孫東教授強調：「香港正致力於為人工智能的發展創造理想環境。作為香港數碼科技的旗艦，數碼港已成立人工智能超算中心，為本地人工智能研發提供強大的算力支持。」數碼港主席陳細明亦表示：「很高興能在數碼港匯聚來自海內外的行業專家及領袖，共同探討如何構建可信賴且負責任的人工智能生態系統。」他提到，數碼港在過去一年在構建人工智能生態圈方面取得了顯著成果，包括已投入服務的數碼港人工智能超算中心及人工智能實驗室。這些設施集結了本地及海外的人工智能生態夥伴企業及人才，積極促進相關技術的研發及合作。

創新科技及工業局局長孫東教授在主題演講中表示，為人工智能發展創造最理想的環境，作為香港數碼科技的旗艦，數碼港於去年成立人工智能超算中心，運算速度將達至每秒浮點運算三千千萬億次，為本地人工智能研發提供強大的算力支持。

數碼港行政總裁鄭松岩博士致辭時表示，數碼港在AI治理、倫理和風險管理方面進行了深入的研究，希望協助企業有效地管理人工智能所帶來的風險，減輕對用戶的不利影響，並確保在意外發生時業務的持續性和穩定性。

WDTA落戶數碼港籌建亞太研究院 建構AI安全標準

論壇期間，WDTA宣布將在數碼港籌建「世界數字科學亞太研究院」（亞太研究院）。亞太研究院將專注於推動區內人工智能安全標準及相關措施的制定，積極促進數字技術創新、培育科學與產業應用人才，並加強在數字時代的全球合作。WDTA執行理事長李雨航教授提出三項核心倡議：構建「安全原生」的技術基因、建立「以人為本」的價值坐標，以及實行「負責任創新」的全球承諾。他強調：「人工智能的發展必須以人為本、並以安全為基礎。我們需要將安全理念嵌入AI的全生命週期，同時推動演算法的透明度，以及數據溯源認證體系的建立。」

論壇上，數碼港與WDTA及IASTIC簽署合作備忘錄，三方攜手推廣AI STR測試和評估的最佳實踐，積極培訓人工智能人才，以及探索合作開發人工智能測試的基礎設施。

WDTA在論壇上正式發布了兩項人工智能人才認證課程，分別為「大模型應用工程師認證（LLMAE）」與「大模型技術專家認證（LLMTE）」。這些課程旨在加速培育兼具技術實力與社會責任的下一代AI專業人才。李雨航教授表示：「我們不僅要制定技術標準，更要培育能踐行『以人為本、安全為基』理念的專業人才，確保技術進步得以真正服務社會。」

30億港元資助計劃 數碼港助力本地AI研發

數碼港作為香港的數碼科技旗艦及人工智能加速器，在推動本地人工智能生態圈的發展中，扮演著關鍵角色。陳細明主席指出：「我們透過數碼港人工智能超算中心及人工智能實驗室，匯聚了來自內地及海外的人才與創新資源，全面支持人工智能生態鏈的各項環節，推動產業化發展。」政府撥款30億港元，通過數碼港推行為期三年的「人工智能資助計劃」，旨在資助本地院校、研發機構及企業等充分善用超算中心的算力，以提升研發能力、推動科研突破。

此外，數碼港與WDTA及IASTIC簽署了合作備忘錄，三方攜手推廣AI STR（安全、可信與負責任）測試和評估的最佳實踐，積極培訓AI人才，並共同探索開發人工智能測試基礎設施的機會。數碼港更與五間本地大專院校簽署合作備忘錄，致力於共同促進與AI相關的應用研究和人才培育，進一步推動本地數碼科技的發展。

數碼港助力企業釋放AI潛力 克服相關應用挑戰

數碼港行政總裁鄭松岩博士在論壇亦有提到，儘管AI技術已逐漸成熟，但企業在實際應用AI時，仍面臨諸多挑戰。他分享︰「許多企業雖然熱切期望利用AI提升效率、降低成本或促進產品創新，但在香港，真正成功將人工智能模型融入企業日常運作的案例寥寥可數。」他分析道，企業在技術應用和人才方面存在不足，導致在選擇硬件、模型和實施方式時猶豫不決。此外，風險管理也是一大顧慮，尤其對模型可靠性、預測的持續性，以及突發事故的處理能力所帶來的擔憂。

為此，數碼港全力構建一個全面而高效的AI生態系統，協助各行各業盡早掌握人工智能技術。鄭松岩博士重申：「我們提供技術解決方案和實際應用案例，幫助企業克服技術和人才不足的挑戰。」他還提到，數碼港在AI治理、倫理和風險管理方面進行了深入的研究，希望協助企業有效地管理人工智能所帶來的風險，減輕對用戶的不利影響，並確保在意外發生時業務的持續性和穩定性。

（資料及相片由客戶提供）