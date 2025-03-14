Seekr助視力退化者安心出行 「腦有記」及「復康樂」預防腦退化

社會老齡化是全球均面對的問題，樂齡科技的重要性亦因此而變得越來越重要。由本地初創研發的AI穿戴裝置Seekr，可幫助患有眼疾的長者安心出行，更於全球創科盛事美國消費電子展CES 2025成功獲獎；亦有初創針對認知障礙症而研發評估腦化症的應用程式「腦有記」，以遊戲讓長者玩住防病。

攝影：黃寶瑩、陳葦慈



AI穿戴裝置幫用家「讀」出環境情況 本地薑勇奪國際獎項驚豔全球

眼睛老化影響視力，更影響生活質素。儘管眼睛老化能循醫學途徑解決，但不少長者對做手術、用藥、甚至最簡單的問診均表現得抗拒，久而久之便令眼疾惡化，導致影響日常生活及出行。由本地初創Vidi Labs研發的穿戴裝置Seekr透過AI分析鏡頭拍攝到的畫面，再以聲音講述給有視力問題的穿戴者知道，讓他們能了解環境情況及路牌文字等，讓用家安心出行。

研發者之一Turzo Bose回憶道：「當初我的祖父因病而失去視力，而他是甚少開口請求幫助之人，令其日常生活亦變得困難。後來他希望我能研發幫助他能外出的工具，令我有了研發Seekr的念頭。」及修讀工程學的Turzo認識了在社福機構工作Lamia Sreya Rahman，二人目標一致，便成立Vidi Labs，並共同研發Seekr。

Turzo（左）因為患有眼疾的祖父而下定決心研發相關科技。

Seekr大小與火柴盒相類近，小小的機身設有鏡頭、擴音器和三個按鍵，操作簡單。裝置最特別之處在於四大功能：超市模式，協助用家進行日常購物，讀出產品資料；文字模式，幫助用家閱讀書本或雜誌等文字；距離模式，測量用家與周邊物件的距離；場景模式，描述用家附近的場景和事物。

Seekr大小與火柴盒相類近，小小的機身設有鏡頭、擴音器和三個按鍵，操作簡單。

二人研發Seekr時正值疫情時期，而且仍是學生，所以一開始大家認為這只是普通學生功課，故未有給予太大幫助，一切均由二人一手一腳完成。Lamia回憶道：「直至我們參加了由科技園公司主辦的Hong Kong Techathon+比賽並成功奪獎，才有更多同行和業界人士開始關注我們。」

此後，Seekr的研發一帆風順，至今已更新至第四代，獲不少本地學校和機構採用。今年他們更前往美國參加全球最大的創科盛事CES 2025，並於「無障礙及樂齡科技」組別獲獎，令全球認識這個紮根香港的樂齡科技。人口老化是全球共同面對的挑戰，故Turzo坦言未來希望將Seekr帶到世界：「短期目標是繼續服務香港，長期則打算面向歐美、以至全世界，讓更多長者或受眼疾困擾之人受惠。」

腦有記：玩住預防認知障礙症 兼顧情緒健康

由於認知障礙症是不可逆轉，而且出現眼見所及的病徵或問題時，代表已退化到一定程度。醫念科技有限公司（Medmind）創辦人及總監許天浩（Nathan）的祖父母同樣受此問題困擾，故早於大學時期他便決定著手研發預防認知障礙症的項目。

Nathan指出：「以往安老院的預防認知障礙症活動是分紅、綠豆，或者進行其他重複性動作，一來長者自己會悶，二來成效亦未必好。」故Medmind便針對這些不足而研發出「腦有記」（NeuroGym），這是一個認知障礙症評估應用程式，透過不同的有趣互動遊戲，例如透過電子儀器進行打麻雀和寫書法等活動，同時提供個人化腦部訓練、監測病情和進行患病風險評估功能。Nathan介紹道：「我們會監察長者的遊戲數據，如果發現他們的分數急劇下降，代表有患病、甚至病情惡化的情況，便會立即通知負責人士跟進。」現時已有逾200間社福機構使用NeuroGym，市佔率約三成。

Nathan希望打破傳統沉悶的預防認知障礙症方式，故研發出多功能的「腦有記」和結合物理治療的「復康樂」。

MedMind亦推出結合物理治療的「復康樂」，幫助長者或中風患者在家和在護理中心以遊戲方式進行運動和復康訓練，以加強肌肉訓練，恢復和維持活動能力和日常生活功能。Medmind曾參與香港科技園公司和華懋集團合辦的CCG ACCEL計劃，並成功與一間安老集團合作。Nathan回憶道：「當時即使有不少機構和醫生有試用我們的項目，當透過CCG ACCEL所認識到這個集團後，試用數次便迅速決定購買，對我們而言是一枝強心針。」

展望未來，Nathan希望Medmind能繼續研發更多項目，「例如是能照顧他們的精神和情緒健康，因為這是最常被照顧者忽視的一部分。」他亦提到，現時公司正研發言語治療相關的項目，「這是越來越多香港人重視的一個範疇，但亦是資源相對較缺乏的一個範疇，我們希望能填補這個不足！」