少年住家舍近15年　缺父愛陷低谷夾band助走出　冀當社工伴同路人

19歲的阿鈦未滿一歲時父母離異，自幼成為社署署長監護兒童，3歲起接受兒童住宿服務至18歲。回顧過去一段成長歲月，他曾感自我價值低，不值得被愛，對人生失去希望。他說，幸好在低潮期時，舍監帶他走入信仰世界，一齊「夾band」，將他從懸崖邊緣救下。正就讀社工學士課程的他，冀畢業後當社工，伴同路人成長，憑「凡星」一歌寄意「誰都可發光只要找對地方」，要相信所有努力及付出都不會白費。



19歲的阿鈦未滿一歲時父母離異，一直接受兒童住宿服務至18歲，現時就讀社工學士課程，冀未來能助人同行。（周令知攝）

44位社署署長監護兒童及青少年今獲嘉許

社會福利署及東華三院今日（15日）於迪士尼樂園舉行「壯志驕陽嘉許禮2025」，邀請超過200位受社署署長監護及正接受東華三院住宿服務的兒童及青少年出席，當中包括44位獲獎兒童及青少年，表揚過去一年在學術、操行、體藝及服務方面有優秀表現或進步，阿鈦是其中一位，獲「最佳成就獎」。

今年19歲的阿鈦正修讀社工學士學位課程，計劃畢業後從事社工，與自己有相同經歷的小朋友同行。他說：「我之前感到無人同行，幼時對人沒有信心，不懂如何表達自己的情緒，感覺很孤單。」阿鈦稱，因為自身經歷，面對他人類似情境時很易共情，是他決定踏上社工之路的關鍵。

阿鈦說，他的童年充滿著愛。雖然入住院舍，但爸爸時常探望，會買許多禮物給他。記憶中的父親，很慈祥，也很疼他。不過，阿鈦升上中學後，爸爸的蹤影逐漸消失，不再出現。父親的離去令阿鈦感覺失去了愛，令他質疑自身價值，「我懷疑自己是否適合被愛，他人給予的愛是否注定會失去等等」。

升上中學後父消失 曾陷情緒低谷 一度失眠及流鼻血

初中三年是阿鈦的低潮期。阿鈦憶述，當時他敏感暴力，很容易受刺激，直言那時的自己很難相處，對人生沒有盼望，感到無人願與他同行。當時院舍的社工較嚴格，阿鈦懼怕無法完成他的要求，但初中的他沉默寡言，不懂向該位社工表達情緒及需求。在缺愛及憂慮的雙重狀態下，阿鈦一度失眠及流鼻血。

阿鈦直言，當時「我本身覺得會很快死」，幸運的是，院舍舍監聽見了他的歌聲及無聲呼救。某次他在院舍内唱歌，舍監聽見後，便邀請阿鈦與他一起到教會「夾band」唱歌。

舍監邀「夾band」 從信仰中學會愛與被愛

透過唱歌等活動接觸信仰後，他慢慢找回愛及被愛的感覺，「其實我好矛盾，需要愛，但又好唔信人，所以我接受愛有困難。」他感到教會中的愛，是主動提供及源源不絕，他不用費力尋找，令他感到安心。

加入教會後，他不再失眠。除了在信仰中找到愛之外，他亦學會欣賞自己的「閃光點」。阿鈦稱，以前非常沒自信，連去書局購書都很害怕，需要拜托他人幫忙；很喜歡音樂及唱歌，卻不敢表演或告訴他人。自從與舍監及教友齊齊「夾band」後，他找到了屬於自己的盼望及價值，懂得愛人及愛自己。

寄語同路人要相信努力和付出不會白費

他在訪問當日為大家自彈自唱歌手陳蕾的《凡星》，如同歌詞身所指，「誰都可發光只要找對地方」，他寄語同路年輕人，找到人生盼望及意義很重要，要相信所有努力及付出都不會白費。