貨車司機撞斃修路工人　官指超速兼未留神　裁危駕罪成還押候判

貨車司機駕駛中型貨車至青沙公路時，撞倒60歲菲籍修路工人，工人最後傷重不治。司機否認1項危險駕駛引致他人死亡罪，案件今（20日）在區域法院裁決，法官謝沈智慧指，該路段有在工程的指示牌，事主亦無橫過被告駕駛的行車線，惟被告未留神並有超速，裁定他罪成，並把被告還押至4月14日求情。



被告張惠森（59歲），被控於2022年5月24日，在青衣青沙公路里程18.2E（往九龍方向）附近，危險駕駛一輛中型貨車，導致Tumamao Donato B.死亡。

肇事路段當時正進行鋪瀝青工程

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官謝沈智慧於裁決理由書指，公路上早已有多個修路工程的警告標誌，亦有時速限制的標誌，被告承認知道有修路工程，他理應知道會有修路工人在公路上，駕駛時應格外留神。

意外中身故的工人從沒衝出或嘗試橫過行車線。從錄影片段可見，他直站近兩條行車線的分隔位置時，被告超速駕駛，完全罔顧修路工程警告及車速限制，如有留意路面，沒有理由看不見穿著反光背心的事主，裁定被告罪成。

案發時路面正進行鋪瀝青工程

事發路段三線行車，當時中線位置正進行道路鋪設瀝青工程，約10多名工人在上址工作。期間，一輛密斗貨車駛至時，撞到負責監工工作事主，他當時正背向快線。現場遺下一條皮帶、及小量血漬。肇事司機曾不顧而去，之後才被警方緝拿歸案。

案件編號：DCCC 136/2023