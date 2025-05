AI賦能探索無限商機　業界精英分享未來趨勢

現今快速變化的商業環境中,AI人工智能正逐漸改變整個營商環境,一眾港企面臨全新挑戰該如何突圍而出?《香港01》將於5月7日舉辦「企業人工智能升級轉型交流日」,同大家深入探討AI如何加速賦能各行業,挖掘更多未來商機,多位業界精英到場與大家分享成功案例、AI技術新趨勢與行業前景發展走向等,助您在充滿變數的商業社會中握緊新機遇,加強競爭力。



↓↓一日掌握AI趨勢關鍵,引爆無限商機💥↓↓ 名額有限,先登記先得

📢按此免費參加「《香港01》企業人工智能升級轉型交流日」🤖

約定您5月7日會展見!

【研討會一主題】人工智慧加速賦能千行百業:探索新商機的未來趨勢

嘉賓主持:

- 香港生產力促進局首席技術總監張梓昌博士

嘉賓講者:(排名不分先後)

- 創新科技及工業局數字政策辦公室數字政策專員黃志光先生

- 思科香港、澳門及華南區總經理封小韵女士

- 聯想香港及澳門區總經理何一凡女士

- AIFT Enterprise策略與營運總監冼穎珩女士

《香港01》企業人工智能升級轉型交流日💡

- 日期:2025 年 5 月 7 日(星期三)

- 時間:上午 10 時至下午 5 時

- 地點:香港會議展覽中心2樓會議室S221-S230

📢按此免費參加「《香港01》企業人工智能升級轉型交流日」🤖

🔥絕不能錯過《香港01》「企業人工智能升級轉型交流日」嘅理由是?🔥

1️⃣ 雲集國際級科技巨頭分享

逾10場研討會及專題講座,向多位國際級業界精英「取經」,是次邀請到百度、BytePlus、Cisco、Google、華為、IBM、OneDegree、SHOPLINE等多位代表,同您分享實戰案例、剖析AI應用關鍵策略。

2️⃣30+多個AI主題展位,體驗最新AI應用技術,為您職場及您的公司提升生意及工作效率。

3️⃣星級AI專家免費教授ChatGPT、DeepSeek最強應用技巧

4️⃣睇新款「機械人」同埋「機械狗」精彩表演,互動打卡

5️⃣拓展商業人脈網絡 🤝

超過30個商會及AI組織支持及推廣

6️⃣免費1對1企業配對諮詢

(*活動名額有限,先登記先得)

↓↓一日掌握AI趨勢關鍵,引爆無限商機💥↓↓ 名額有限,先登記先得

📢按此免費參加「《香港01》企業人工智能升級轉型交流日」🤖

約定您5月7日會展見!

【參展機構】(排名不分先後)

香港人工智能對話技術顧問有限公司 AI Chat Technology Consulting (HK) Limited

Aloha Group Limited

AiXSociety

泫富資訊科技有限公司 APLUS MARKETING COMPANY LILITED

Asiabots Limited

BytePlus Pte Limited

佳能香港有限公司 Canon Hongkong Company Limited

Cheery Limited (IT Solution)

創意(國際)傳媒有限公司 Creation (International) Media Limited

數碼港

第一線 DYXnet

Hewlett Packard Enterprise

柯尼卡美能達商業系統(香港)有限公司 Konica Minolta Business Solutions (HK) Limited

金蝶國際軟件集國(香港)有限公司 Kingdee International Software Group (H.K.) Limited

泫富資訊科技有限公司 LINKS OF RICH LIMITED

駿圖科技有限公司 Mark Technology Limited

Novelte

Omnichat Limited

弦科技有限公司 Oodles Systems Limited

Payment Asia

Quickstart Limited

理光(香港)有限公司 Ricoh Hong Kong Limited

SHOPLINE

承峰科技集團有限公司 Sleekflow Technologies Limited

騰訊雲

聯訊科技(國際)有限公司 United Technologies (Int’l) Ltd.

Varadise

VOTEE

Vpon HK Limited

風行集團有限公司 Wow Impact Group Limited

(持續更新)

【支持機構】(排名不分先後)

- 香港特別行政區政府創新科技及工業局

- 香港特別行政區數字政策辦公室

- 香港生產力促進局

- InnoHK

- 中國科學院香港創新研究院人工智能與機器人創新中心

- 香港總商會

- 香港中華總商會

- 香港工業總會

- 香港資訊科技業協會

- 數據及人工智能素養協會

- 香港大中華中小企業商會

- 香港中小型企業聯合會

- 互聯網專業協會

- 智慧城市聯盟

- 香港人工智能學會

- 香港電腦商會

- 香港資訊科技商會

- 香港中小型企業總商會

- 香港互動市務商會

- Techhub News

- HKAI Lab

- 香港通訊業聯會

- 大灣區國際信息科技協會

- Interactive Advertising Bureau Hong Kong (IABHK) - 香港創科發展協會(Hong Kong Innovative Technology Development Association) - 亞洲新零售總會 - 亞洲人工智能聯盟 - 雲端與流動運算專業人士協會

- 香港浸會大學及香港浸會大學創新、轉化及政策研究院

- 嶺南大學

- 香港恒生大學

- 香港樹仁大學 - 香港理工大學專業進修學院 (School of Professional Education and Executive Development (SPEED))

【支持媒體】(排名不分先後)

- APAC CIOOutlook - Business Digest - 中國日報 - 讀特 - Fortune Insight - 觀察者網 - 深圳衛視深視新聞 - 聯合新聞網