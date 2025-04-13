演唱會扒手｜MIRROR四子騷有偷手機黨　鏡粉自保：長揸手機及扣繩

本地男團MIRROR第二小隊「禿鷹小組」昨今（12及13日）兩晚於西九文化區竹翠公園合體舉行演唱會，吸引大批「鏡粉」入場。



昨晚演唱會疑有「扒手」集團趁演唱會人多擠迫時，偷竊「鏡粉」手機。知道偷盜事件的歌迷都已準備好防盜措施，有今日入場的歌迷表示，獲悉消息後感到擔憂，特意準備手機繩及單肩包等防盜，亦有人稱演唱會時將「牢牢捉實手機」避遭盜竊。



本地男團MIRROR第二小隊「禿鷹小組」4月13日於西九文化區竹翠公園合體舉行第二場演唱會，吸引大批「鏡粉」入場，絕大部份為女歌迷。（廖雁雄攝)

本地男團MIRROR第二小隊「禿鷹小組」4月13日於西九文化區竹翠公園合體舉行第二場演唱會，吸引大批「鏡粉」入場，當中有一批Ian陳卓賢的歌迷。（廖雁雄攝)

有「鏡粉」網民表示，昨晚演唱會完場後，發現手機被盜。（Threads）

16歲鏡粉麥同學和潘同學透過儲「利市」等方法，「慳下慳下」才夠錢購買演唱會門票，昨日透過Telegram歌迷群組知悉事件後有些許擔心，今日特意自備手機掛繩扣連手機，家人亦提醒他們「不要放下手袋，要隨身（攜帶）」。

除了自備手機掛繩外，麥同學說：「（演唱會時）將錄片，（任何時候）都會攞住手機。」

MIRROR第二小隊「禿鷹小組」昨晚（12日）舉行戶外演唱會。（資料圖片／陳順禎攝）

MIRROR第二小隊「禿鷹小組」昨晚（12日）舉行戶外演唱會。（資料圖片／陳順禎攝）

MIRROR第二小隊「禿鷹小組」昨晚（12日）舉行戶外演唱會。（資料圖片／陳順禎攝）

正在派應援品的Tiger邱傲然粉絲組成員陳小姐和吳小姐則認為，偷盜並非只在單一演唱會中發生，所有人多的地方都有機會有扒手。她們表示不擔心場內扒手，在人多的地方必定會妥善保管貴重物品，「會叫人看住啲袋」，又或者用手機掛繩扣連手機，防止被偷。她們亦表示，Tiger歌迷群組中無有關偷竊事件的討論，但她們知悉事件，並已提醒朋友小心看管物件。

本地男團MIRROR第二小隊「禿鷹小組」於西九文化區竹翠公園合體舉行的演唱會疑有偷手機小偷集團，4月13日第二場演唱會中，不少「鏡粉」都將手機扣在電話繩，減低被盜風險。（廖雁雄攝)

本地男團MIRROR第二小隊「禿鷹小組」於西九文化區竹翠公園合體舉行的演唱會疑有偷手機小偷集團，4月13日第二場演唱會中，「鏡粉」互相提點要留意手機。（廖雁雄攝)

鏡粉陳小姐和王小姐今日特意提早來到竹翠公園等候，避免夜晚太多人排隊入場。她們表示，昨日於社交平台threads和Ian陳卓賢歌迷群組中，看見有關偷盜事件的討論，約有兩批人被盜手機。

知悉事件後，她們曾商討今日應如何部署防盜措施，決定以隨身攜帶單肩包及手機不離身的方法避免遭到盜竊。她們提醒「財物跟身」，不論站立又或以相機拍攝時，都應該小心身邊物品。

MIRROR第二小隊「禿鷹小組」昨晚（12日）舉行戶外演唱會。（資料圖片／陳順禎攝）

MIRROR第二小隊「禿鷹小組」昨晚（12日）舉行戶外演唱會。（資料圖片／陳順禎攝）