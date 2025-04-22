教宗方濟各逝世｜天主教總堂設弔唁　非教徒讚撐同性戀、貼地慈愛

天主教教宗方濟各星期一（21日）逝世，享年88歲，天主教香港教區即日起至26日，於港島堅道聖母無原罪主教座堂設置弔唁冊，供市民弔唁，並於下周一晚舉行追思彌撒。



有非天主教徒表示，對方濟各離世感到惋惜，認為他體恤平民，任內為同性戀群體爭取權益，令其印象深刻；有教徒對此感到遺憾，同時感到欣慰，認為方濟各不必再受病痛折磨，「早日歸主懷，遠離病痛也很好」。



下午約四時，聖母無原罪主教座堂內約有十人輪候寫弔唁冊。(林子慰攝)

並非天主教徒讚任內多惠民政策

約下午4時半，聖母無原罪主教座堂內，約有20人前來悼念，有市民手持花束致意，部份人輪候寫弔唁冊。

莊小姐並非天主教徒，不過，她指，自幼於天主教小學就學，故會關注教會事宜。她認為方濟各很貼地、慈愛，任內有許多惠民政策，曾表態支持同性伴侶，對於羅馬教廷而言「十分創新」。方濟各出生於阿根廷，屬首位非歐洲籍教宗，她認為，或令日後教宗選舉更多元化。

有市民持花束悼念教宗。(林子慰攝)

教徒：方濟各任內多出訪 聯繫各宗教領袖

教徒伍先生稱，一開始接獲方濟各逝世的消息時感到平靜，「教宗已經88歲，亦曾患病，早日歸主懷，遠離病痛也很好」。他認為，方濟各任內事迹令人敬佩，包括出訪不同的國家，又不設界限，與佛教界及希臘正教領袖溝通。

另一位教徒盧先生對方濟各逝世感到驚訝及沉重，但對於教宗可以平安地離去亦覺得釋懷，形容對方最後一刻仍然克盡己職，舉行彌撒並保佑每一位信徒。

下午4時半，聖母無原罪主教座堂約有20人在內。(林子慰攝)

梵蒂岡宣布，方濟各的葬禮彌撒將於本港時間周六（26日）下午4時舉行。天主教香港教區今日公布，香港教區將於下周一（28日）晚上8時，於聖母無原罪主教座堂，舉辦教宗的追思彌撒。