公證行負責人涉包攬索償訴訟　官指未影響公義或誇大費用　裁罪脫

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-03-22 11:51

公證行負責人涉處理一宗交通意外索償案時，要求收取賠償金15%作為報酬，涉包攬訴訟。負責人否認分享訴訟成果罪受審，法官今日（22日）裁決指，事件不涉及影響達致公義的救濟渠道，負責人也沒誇大維修費以涵蓋自己的服務費，認為控方未能成功舉證，裁決負責人罪名不成立。

被告要求抽取15%賠償作報酬

被告方國昌（52歲）被控於2013年5月11日至2014年6月30日，非法地促使和支持何世文作為父親何耀榮的代理人，進行民事人身索償，若該項民事訴訟成功，會從賠償中抽取15%作為報酬。

事主車需維修 被告稱可代索償

事主何世文供稱，2013年他駕駛父親的私家車時，於清水灣道遭小巴撞尾，他將車輛送往維修時，收到涉案公證行的卡片。他聯絡公證行後由被告接洽，被告稱可替他進行索償，但一旦索償成功，會收取賠償金15%作報酬。何因貪方便接受了被告的服務，並最終將1.2萬元給予被告。

事主認為貪方便選用被告服務

法官指，雖然認為被告的確替何聘請律師處理索償，涉干預元素，但何承認不找律師因為律師費貴，亦因貪方便才選用被告服務，反映事件不涉及影響達致公義的救濟渠道。再者，維修費經被告評定後，減少近半，保險公司負責人也指金額沒不合理之處，沒證據顯示被告誇大金額以涵蓋自己的費用。

案件編號：DCCC 251/2020