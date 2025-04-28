疑有電台DJ偷拍護士工作配以性騷擾用語　明愛醫院：已就事件報警

網上今日流傳一名疑是電台DJ的病人，在社交媒體上發布一名明愛醫院護士在病房工作的相片和影片，並發佈貼文，內容包含涉及性騷擾用語，例如「我深愛着呢位姑娘 樣貌身材極之惹味」、「玉手溫柔替我心肺按摩 親愛的求妳唔好停好嘛」等。



明愛醫院表示，已安排部門代表會見涉事病人作出警告，要求他將貼文移除。院方已就事件報警，並已即時向受影響護士學生了解事件並致以慰問。



一名疑是電台DJ在社交媒體上發布一名護士在明愛醫院病房工作的影片，並配以涉及性騷擾的文字。（影片截圖）

偷拍一名明愛醫院護士在病房工作相片和影片 上載社交媒體

從網上流傳截圖可見，一名網名與某電台DJ一樣的網民在社交媒體，發布拍攝一名明愛醫院護士在病房工作的相片和影片，貼文內容包含涉及性騷擾用語。

明愛醫院。（資料圖片）

明愛醫院：部門代表會見涉事病人作出警告

明愛醫院表示非常關注及重視事件，已安排部門代表會見涉事病人作出警告，要求他將貼文移除，並嚴正重申根據《醫院管理局附例》，任何人不得在醫院內未經院方職員同意，拍攝照片、影片或錄像影片。院方已就事件報警，並會全力配合警方調查。

院方亦表示，得悉事件後，已即時向受影響護士學生了解事件並致以慰問；將全力為該名護士學生提供一切所需要的支援。