天文台特別提示：料未來一兩小時部份地區雨勢較大及有狂風雷暴

天文台今早（5月9日）約3小時內，六度發出特別天氣提示。在中午12時左右，與低壓槽相關的強雷雨區正影響本港，預料未來一兩小時部份地區雨勢較大及有狂風雷暴。市民應提高警惕，並預料強陣風繼續吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。



天文台展望，明日（10日）間中有驟雨及幾陣雷暴，晚上氣溫開始下降，隨後一兩日早上稍涼，天色好轉。



天文台今早(9日)發出特別天氣提示，指與低壓槽相關的強雷雨區正影響珠江口一帶，並會在未來一兩小時開始影響本港。(資料圖片)

天文台雷達圖顯示，在5月9日上午9時48分，雷雨區已覆蓋新界部份地區。（天文台圖片）

【12:00】天文台發出特別天氣提示，與低壓槽相關的強雷雨區正影響本港，預料未來一兩小時部份地區雨勢較大及有狂風雷暴。市民應提高警惕。預料強陣風繼續吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。

【11:10】天文台發出特別天氣提示，預料猛烈陣風吹襲香港。如身處室外，請立刻到安全地方躲避。在上午11時05分左右，青洲錄得每小時約80公里的陣風。

【10:50】天文台發出特別天氣提示，預料猛烈陣風吹襲香港。如身處室外，請立刻到安全地方躲避。在上午10時40分左右，大澳及流浮山分別錄得每小時約70公里的陣風。

【10:10】天文台發出特別天氣提示，預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。

【09:35】天文台發出特別天氣提示，與低壓槽相關的強雷雨區正影響珠江口一帶，並會在未來一兩小時開始影響本港，預料部分地區雨勢較大及有狂風雷暴。市民應提高警惕。

【07:45】天文台發出特別天氣提示，現時位於廣東內陸的低壓槽會在正午前後靠近珠江口一帶，預料今日稍後本港部份地區雨勢較大及有幾陣狂風雷暴。市民請留意天氣變化。

▼5月7日 「黃雨」過後仍有微雨▼



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天文台今晨指出，九龍東及新界東部錄得超過10毫米雨量，預測本港今日大致多雲，有幾陣驟雨。初時沿岸有霧。日間短暫時間有陽光及炎熱，最高氣溫約31度，相對濕度最高95%，稍後驟雨較多及有雷暴。吹和緩至清勁東南風，晚上轉吹和緩東北風。

低壓槽今日稍後靠近 周末期間有驟雨及雷暴

天文台指出，現時位於華南北部的低壓槽會在今日稍後靠近沿岸地區，並在周末為該區帶來驟雨及雷暴。受隨後的東北季候風影響，下周初華南地區天色好轉，氣溫稍為下降。而一股偏南氣流會在下周中至後期影響廣東沿岸，該區有幾陣驟雨，日間天氣炎熱。

▼4月22日 天晴炎熱 熱住跑▼



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▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至5月9日清晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

母親節最低22度 下周二至周六最高均30度或以上

根據天文台九天天氣預報，明日（10日）多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴，晚上氣溫開始下降，最低24度、最高29度。下周日（11日）母親節大致多雲，初時有幾陣驟雨，最低氣溫跌至22度、最高27度。

下周一（12日） 大致天晴，日間乾燥，料介乎23至28度。下周二（13日）至下周六（16日）均有驟雨，周二及周三（14日）最高30度；下周四至下周六（16日）均日間炎熱，介乎最27至31度。