本世紀最涼母親節｜天文台料市區明日僅19度　初時有驟雨下午明朗

【明日的天氣／天文台／母親節天氣／冷鋒／狂風雷暴】明日(11日)母親節，天文台預測初時仍有驟雨，天氣稍涼，根據最新的九天天氣預報，明日最低氣溫19度。較今日日間預測最高29度，大跌10度。若最終錄得19 度，將是2000年以來，近四分一世紀最清涼母親節。市民明日外出慶祝，亦要留意天氣情況。



天文台指出，廣東沿岸風勢微弱。而一道冷鋒已在華南北部形成，並逐漸向南移動，預料今晚橫過沿岸地區。預測本港地區今日(10日) 短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。稍後驟雨逐漸增多及有幾陣狂風雷暴，部分地區雨勢較大。吹微風，晚上北風增強，氣溫逐步下降至午夜最低約23度。



天文台預測今日(10日) 短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。稍後驟雨逐漸增多及有幾陣狂風雷暴。(香港01記者攝)

天文台預測今晚(10日)北風增強，本港氣溫逐步下降至午夜最低約23度。(香港01記者攝)

▼5月9日 雷雨區中午後離港天色好轉▼



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東北季候風令氣溫驟降 天色漸好轉

受乾燥的東北季候風影響，天文台指出，未來一兩日華南地區早上顯著較涼，天色逐漸好轉。預料一股偏南氣流會在下周中至後期逐漸影響廣東沿岸，該區日間天氣炎熱，亦有幾陣驟雨，而高空擾動為華南內陸帶來雷暴。

天文台展望明日初時仍有驟雨，早上顯著較涼，最低氣溫在19度左右。星期一天色好轉，日間乾燥。隨後一兩日部分時間有陽光及炎熱，亦有幾陣驟雨。

天文台5月10日上午11時30分更新九天天氣預報，料母親節清涼，下周天晴炎熱。(天文台圖片）

天文台5月10日上午11時30分更新九天天氣預報，料母親節(11 日)最低19 度。(天文台圖片）

天文台九天天氣預報顯示，預測明日(11日)氣溫介乎19至25度，預料今晚冷鋒過境後，轉吹北風4至5級，離岸及高地間中6級，即3號風球強風風力；料大致多雲，有幾陣驟雨，日間驟雨減少，下午部分時間天色明朗及乾燥。

天文台自動分區天氣預報顯示，5月11日早上8時市區（天文台尖沙咀總部）跌至19度，新界多個地區更跌至18度。(天文台圖片）

預測市區降至19度 或成本世紀暫時最涼母親節

明日是母親節，天文台自動分區天氣預報顯示，早上8時天文台尖沙咀總部、港島黃竹坑、愉景灣及機場降至19度，其他地區如天水圍、屯門、沙田等降至18度，，打鼓嶺料跌至17度。

五月天冷鋒南下並不多，因此多數母親節（5月第二個星期日）較溫暖至炎熱。天文台資料顯示，氣溫最低母親節為1901年5月12日，錄得17.9度；自1999年錄得18.6度後，2000年千禧年至今四分一世紀，最低都有20度，若明日低於2023年5月14日母親節錄得的20.2度，將是千禧年以來，本世紀最低溫母親節。

天文台預測明日日間市區氣溫回升至25度，預料下午部份時間天色明朗及乾燥。

下周中起日間炎熱 氣溫升至31度

不過這股冷空氣影響不長，天文台預測下周一（12日）起氣溫回升，大致天晴，氣溫最高28度，日間乾燥；下周二及三（13及14日）部份時間有陽光，有一兩陣驟雨，氣溫最高29度，周三再上升至30度；由下周四（15日）至周末，部份或短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，日間炎熱，氣溫升至31度。