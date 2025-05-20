「中銀香港跨境GO」一步即達　三大優勢助您掌握跨境生活

粵港澳大灣區融合趨勢持續深化，南北雙向跨境人流日益增長，兩地居民對跨境金融的需求亦隨之上升。中銀香港紮根本地多年，致力為大家提供全方位的金融服務，「中銀香港跨境GO」服務配合三大優勢：龐大分行網絡、專業跨境團隊和全面產品體系，打造無縫跨境理財體驗，就連近年經常來往粵港澳的視帝陳豪亦大讚「中銀香港跨境GO」服務超方便！



中銀香港跨境GO三大核心優勢

「中銀香港跨境GO」憑藉三大優勢，引領跨境金融市場，為客戶提供無縫、高品質的理財體驗。中銀香港擁有香港最廣泛的分行網絡，並在多個口岸附近及市中心設有跨境金融服務中心。另外，中銀香港的個人金融服務亦覆蓋9個東南亞國家，與母行中國銀行緊密聯動，充份發揮全球化優勢，為「走出去」以及「走進來」的客戶提供雙向橋樑服務，如見證開戶或預約開戶等。無論是子女出國留學、到海外照顧摯親，或往外地工作，全方位的跨區域個人金融服務方案均可滿足客戶所需。

而且中銀香港一直以客戶為中心，以「全員跨境、全行跨境」為服務宗旨，為跨境客戶配備專業的跨境專員專隊，提供優質的跨境金融服務體驗。

此外，中銀香港為客戶提供全面產品體系，其區域銀行服務涵蓋開戶、支付、理財、置業等一站式雙向跨境金融服務，並持續優化跨境產品和服務，致力提升客戶體驗，全方位滿足客戶多元理財需求。

中銀香港個人金融及財富管理部副總經理劉賽麗表示：「『中銀香港跨境GO』服務憑藉三大優勢，為客戶提供全方位的金融服務方案。」

中銀香港個人金融及財富管理部副總經理劉賽麗表示，「中銀香港跨境GO」憑藉三大優勢，為客戶提供全方位的金融服務方案。

陳豪：中銀香港跨境GO助我暢遊大灣區

視帝陳豪經常穿梭大灣區及東南亞，親身體驗過「中銀香港跨境GO」的便利後，他分享道：「如今經常往返内地拍戲，透過中銀香港的『大灣區開戶易』服務，我可以輕鬆見證開立內地中國銀行賬戶，並綁定內地支付平台，消費暢行無阻。」

近期頻繁北上拍劇的陳豪，正考慮在大灣區置業。他讚賞「大灣區購房匯款」服務，由香港匯出人民幣用於大灣區購房，不需要受港澳居民的每人每日匯款限額限制，並由專業團隊提供一條龍協助，「有中銀香港的支持，未來在內地置業一定更方便。」

陳豪形容中銀香港的服務如同「紅毯級」體驗：「作為演員，我需要理解不同角色的需求，而中銀香港的跨境服務同樣靈活貼心，無論支付、理財還是其他需求，都能量身定制，讓我感受到星級待遇。」

視帝陳豪形容中銀香港的服務靈活貼心，讓他感受到星級待遇。

支持新資本投資者入境計劃

中銀香港配合政策推出中銀香港「新資本投資者入境計劃」(新CIES)服務已滿一年，劉副總經理表示：「本行憑藉跨境金融服務優勢及多元化投資平台，積極協助符合條件的高淨值人士落戶香港。」

現時全港50間指定分行辦理相關業務，透過1+10專屬支援團隊，以及豐富的投資組合產品，包括股票、債券及多種合資格基金等，為有意來港的高資產淨值人士提供豐富的合資格產品。另設有「私人財富」高端理財服務品牌，為客戶提供貼心服務和度身訂造個性化的資產配置，協助客戶捕捉更多市場機遇。此外，中銀香港推出新CIES推薦親友計劃，成功推薦親友成為「私人財富」及新CIES客戶，可獲高達HK$13,888現金獎賞*，進一步提升計劃吸引力。

*上述優惠受條款及細則約束，詳情請瀏覽中銀香港網站。

如有興趣了解更多中銀香港跨境銀行服務，請瀏覽：https://www.bochk.com/dam/crossborderservices/tc/personal.html

本文並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬或建議。投資涉及風險，客戶在作出任何投資決定之前，須評估本身的財務狀況、投資目標及經驗、承受風險的意願及能力，並了解有關產品的性質及風險。個別投資產品的性質及風險詳情，請參閱有關銷售文件。客戶應徵詢獨立財務顧問的意見。對於中銀香港與客戶之間因銷售過程或處理有關交易而產生的合資格爭議(定義見金融糾紛調解計劃的金融糾紛調解中心職權範圍)，中銀香港須與客戶進行金融糾紛調解計劃程序。

（資料及相片由客戶提供）