歐陽萬成6月初參觀跑馬地馬場　讚「快活星期三」吸引年輕一代

香港出生的美國棟篤笑喜劇演員歐陽萬成（Jimmy O Yang）正在紅磡香港體育館舉行首個香港棟篤笑，馬會表示，他於6月4日曾到訪跑馬地馬場，親身體驗賽馬活力與熾熱氣氛，並參觀The Beat及Vantage、馬匹亮相圈、過磅室及其他場地，他指對年輕一代及海外遊客而言，「快活星期三」(Happy Wednesday)令人留下深刻印象。



歐陽萬成（Jimmy O. Yang ） 在跑馬地馬場觀賞跑馬地賽事後，與馬會主席利子厚(左三)、行政總裁應家柏(右)及高層合照留念。(馬會提供圖片)

馬會行政總裁應家柏(右)歡迎歐陽萬成(右)親臨馬場體驗刺激的香港賽馬。(馬會提供圖片)

馬會行政總裁應家柏與客戶策略、體驗及創新事務執行總監侯德洋及公司事務執行總監譚志源歡迎他到訪，並向他介紹了賽馬的重要性及成功之處。 歐陽萬成當晚獲其在香港表演項目聯繫人馮貽柏邀請入場，整晚逗留欣賞賽事，期間也參觀了The Beat及Vantage、馬匹亮相圈、過磅室及其他場地。

生於香港的美國棟篤笑喜劇演員歐陽萬成（Jimmy O. Yang ）(右二)，於6月4日親臨跑馬地馬場，觀賞賽事，親身感受 Happy Wednesday 的熱鬧氣氛。(馬會提供圖片)

生於香港的美國棟篤笑喜劇演員歐陽萬成（Jimmy O. Yang ）(右二)，於6月4日親臨跑馬地馬場，觀賞賽事，親身感受 Happy Wednesday 的熱鬧氣氛。(馬會提供圖片)

歐陽萬成說，與好友一起參觀跑馬地馬場，投入在賽馬的現場刺激感中，是非常好的體驗。「多項馬場娛樂元素令我留下深刻印象，包括對年輕一代及海外遊客而言氣氛一流的『快活星期三』(Happy Wednesday)。我也很欣賞香港賽馬會透過慈善對社會作出的貢獻。」

「快活星期三」逢周三夜馬舉行，其中6月4日、11日及25日, 7月9及16日設有夏日音樂節，歐陽萬成當晚入場正是首場音樂節，來自日本歌手Natalia D揭開序幕，有雞尾酒冰沙、特色雞尾酒「唧唧冰」及各式鮮果雪條，以及Chandon Garden Spritz主題美食車供入場人士品嚐，入場費10元，可參觀馬場公眾席範圍（包括公眾席看台、投注大堂及部份公眾餐廳，另行收費場所除外）。