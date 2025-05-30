新型工業化引擎啟動!科技園與伍爾特電子啟三年合作 賦能初創企業

新型工業化是香港經濟轉型的重要方向，而微電子產業正是其核心驅動力。為加速香港在微電子領域的發展，香港科技園公司（科技園公司）與全球頂尖電子零部件製造商伍爾特電子Würth Elektronik（Würth）早前宣布達成三年策略合作協議，在將軍澳創新園率先推出「電子工程顧問服務計劃」，支援近百家位於科學園及創新園的微電子初創及中小企，縮短產品開發週期，加速產品上市，同時培育本地科技人才。



Würth總部位於德國，是Würth集團旗下最具規模的企業之一，在全球擁有23個生產基地及約7,500名員工，2024年銷售額達10.2億歐元。自2004年在香港科學園設立技術服務中心以來，Würth一直為本地企業提供技術支援。此次合作為本地初創及中小企提供電子元件、設備支援及專業諮詢，並配合創新園先進製造業中心的基建設施，加速產品量產及市場化。

Würth總部位於德國，是Würth集團旗下最具規模的企業之一

電子工程顧問服務計劃 注入全球頂尖技術

「電子工程顧問服務計劃」旨在為科學園及創新園內的微電子企業提供全方位支援，參與企業將獲得Würth提供的優質電子元件、專業設備使用權，以及技術諮詢，大幅縮短產品從概念到市場化的時間。此外，Würth還將在創新園舉辦技能培訓及行業研討會，邀請其專家團隊與本地業界精英分享全球產業趨勢，培育本地人才。

創新科技及工業局局長孫東教授

創新科技及工業局局長孫東教授對此計劃表示高度肯定：「『電子工程顧問服務計劃』為香港微電子及先進製造業注入強勁動力。該計劃從研發到量產提供全面支援，與政府推動高增值科技產業的策略高度契合。Würth的全球專業經驗結合科技園公司的本地資源，將為香港創科生態圈創造協同效應，進一步鞏固香港在全球創科格局中的領先地位。」

科技園公司行政總裁黃克強

科技園公司行政總裁黃克強亦表示：「Würth是科技園創科生態的重要夥伴，其對香港微電子及先進製造業的堅定承諾，將為園區內270家相關企業帶來顯著影響。這次合作不僅加速香港新型工業化的進程，也為本地初創及中小企提供國際級技術支援，助力它們在全球市場中脫穎而出。」

伍爾特電子集團行政總裁 Thomas Garz

Würth集團行政總裁Thomas Garz強調：「香港擁有無限創科潛力。我們很高興透過此次合作，將全球頂尖技術帶入本地市場，助力園區企業提升研發與製造能力。我們秉持『More Than You Expect』的理念，貫穿產品開發全週期，與科技園公司攜手推動香港成為全球微電子創新中心。」

創新科技及工業局局長孫東教授參觀設於活動的產品展示。

初創企業實例 全方位技術支援加速創新

此次合作也為許多初創企業帶來了實質的效益。例如，專注醫療科技的溢生創新科技（E-SENSE），其研發的便攜式電阻抗斷層掃描（EIT）系統Vito Check，利用微電子技術及人工智能，為多個器官提供非侵入式健康監測。溢生創新科技共同創辦人及首席執行官陳維達博士分享道，「在產品開發初期，我們需要篩選大量電子零部件，但每款元件的技術資料動輒超過50頁，單憑自身資源難以快速應對。在科技園公司的介紹下，Würth建議合適的元件，並提供免費儀器進行測試，大幅節省時間與成本。這對資金有限的初創企業來說是巨大支持。」陳博士透露，Vito Check即將於下月正式推向市場，並已被美國哈佛大學用於研究。未來，公司計劃研發心臟監測功能，並期待與伍爾特電子繼續合作，提升研發效率。

Würth Elektronik 的支援大幅加速了溢生創新科技（E-SENSE）的便攜式電阻抗斷層掃描系統 Vito Check 的開發，為其提供了關鍵的零組件選擇和測試資源，有效節省了時間和成本。

另一個例子是XOXO Beverages，他們研發的智能調酒機可即場製作逾500種飲品，配方則可儲存於雲端。XOXO Beverages聯合創辦人陳嘉樂（Ricky）表示，「我們的智能調酒機在不同場地使用時，發現連接器鬆脫問題。科技園介紹Würth給我們，Würth推薦合適的工業級連接器，問題迅速解決。此外，為實現未來三個月量產100部調酒機的目標，伍爾特電子為我們進行電磁場分析，優化電子元件佈局，降低開發成本並加快量產進程。」Ricky補充，Würth的專業諮詢對初創企業尤為寶貴，幫助他們以有限資源實現大規模生產，並計劃將產品推向國際市場，與全球酒類品牌合作。

XOXO Beverages聯合創辦人陳嘉樂（Ricky）表示在Würth Elektronik 協助下，解決了智能調酒機的連接器問題，並透過電磁場分析優化設計，使其得以快速量產並邁向國際市場。

產學研協作與創科生態發展

簽約儀式上，Würth安排了專家與學界交流，探討產學研協作及微電子行業的前景，並展示了多個由Würth支援的園區企業項目。此次科技園與Würth的策略合作，不僅為香港微電子及先進製造業注入新動力，也為本地初創及中小企開拓國際市場創造機遇。相信透過「電子工程顧問服務計劃」，香港創科生態圈將更加完善，有助培育更多高技術人才，推動香港成為全球微電子創新的領航者。

（資料由客戶提供）