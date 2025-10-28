在香港這個充滿活力的國際都會，馭勢科技以無人駕駛技術為引擎，開啟了一場從香港駛向全球的出海之旅。從初來乍到的挑戰者，到與香港國際難機場攜手打造無人駕駛技術項目，馭勢科技在香港生產力促進局（生產力局）的助力下，不僅成功扎根香港，更加以此為跳板，駛向東南亞、中東等國際舞台。即刻去片收睇馭勢科技的出海之旅！

落地香港 從零開始的挑戰與機遇

香港作為不少內地企業「出海」的首站，其國際化的商業樞紐地位，再加上獨特的「一國兩制」優勢、國際化的市場標準和嚴格的法規環境等優點，為企業提供了通往全球市場的窗口。對人工智能無人駕駛技術龍頭企業之一的馭勢科技而言，香港無疑是「出海」的完美跳板，但初來乍到定必面臨不少的挑戰：如何適應國際化標準？如何快速理解本地客戶需求？

時任馭勢科技海外事業部及香港總經理徐澍回憶道：「香港的客戶是按照全球化的標準和流程要求我們。如果一切都從零開始摸索，學習的效率和成本都會非常高。」正是在這樣的背景下，生產力局成為馭勢科技的重要合作伙伴，為其提供了專業的技術指導和市場洞察。

徐澍形容，如果自己從零開始摸索香港的環境，學習的效率和成本都會非常高。

技術與創新的碰撞

馭勢科技與香港國際機場的合作是其在香港的標誌性項目，香港生產力促進局首席創新總監都永海回憶道：「起初機場尋求生產力局協助，是想根據我們的專業知識去評估馭勢科技的無人駕駛技術，並提出建議。這次三方合作是建基於機場對創新科技的支持和擁抱之上，生產力局和馭勢科技方才得以將無人駕駛技術落地應用於機場！」

香港生產力促進局首席創新總監都永海指出，生產力局是研究無人車技術的先鋒之一。

例如，生產力局建議在馭勢的自動駕駛拖頭上增加傳感器配置，以確保車輛能及時發現障礙物並安全停車；同時，對車輛在機場禁區內的運行速度進行詳細測試，確定安全速度範圍。徐澍補充道：「生產力局的建議對我們來說非常關鍵。我們虛心接受並進行了相應調整，讓我們與客戶的合作越來越順利。」

從香港到全球的宏大藍圖

成功立足香港後，馭勢科技的視野已投向更廣闊的國際市場，徐澍分享道：「我們從香港起步，逐步走向東南亞，甚至中東，感受到客戶對人工智能技術的迫切需求。」這一需求推動馭勢科技不斷提升其自動駕駛技術，以滿足不同市場的獨特場景。

為了進一步鞏固香港作為全球研發中心的地位，馭勢科技計劃在香港擴大其團隊規模，並建立一個立足香港、面向海外的國際研發中心。徐澍強調：「香港擁有豐富的人才資源和國際化的商業環境，我們希望將這裡打造成產品化研發的基地，不僅服務香港本地客戶，還能快速響應全球市場的需求。」這一研發中心將專注於人工智能和自動駕駛技術的持續創新，確保產品能夠適應不同地區的法規標準和應用場景。

都永海（左）和徐澍（右）認同「出海」已成為許多內地企業的重要發展策略。香港擁有「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，一直擔當內地企業進軍海外市場的主要橋樑，相信香港可以提供平台為企業助提早佈局國際化，對前景感到樂觀。

生產力局作為香港特區政府成立的「内地企業出海專班」的合作夥伴，我們會全力配合特區政府，為企業提供完整的支持生態， 生產力局「The Cradle出海服務中心」的定位是幫助企業出海的好夥伴，都永海透露將聯合香港貿易發展局、投資推廣署等政府部門，以及投資機構和專業服務機構，發揮「香港隊」力量，為企業打造全方位的出海支持體系，他續以馭勢科技為例：「生產力局提供了香港本地政策的深入分析，並協助其獲取國際市場所需的認證和資源，幫助企業快速適應全球市場的法規和標準。」同時，他指出中心亦會與本地大學合作，開發出海評估工具，幫助企業識別國際化過程中的風險與機遇，為企業量身定制出海策略。

