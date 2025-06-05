愛護動物組織中環LV外「扮蛇」抗議　促停售蟒蛇皮革製成配飾

PETA Asia亞洲善待動物組織今日（5日）在中環LV店外舉行抗議活動，譴責Louis Vuitton同其母公司及姊妹品牌販售以蟒蛇皮同其他動物皮革製成的手袋同飾品。PETA敦促LV停止銷售用蟒蛇皮革製成的配飾，並呼籲消費者不要購買動物皮革製成的產品。



PETA Asia亞洲善待動物組織今日（5日）在中環LV店外舉行抗議活動，敦促LV停止銷售用蟒蛇皮革製成的配飾，並呼籲消費者不要購買動物皮革製成的產品。（PETA Asia提供，Roni Wong攝）

PETA Asia亞洲善待動物組織今日（5日）在中環LV店外舉行抗議活動，敦促LV停止銷售用蟒蛇皮革製成的配飾，並呼籲消費者不要購買動物皮革製成的產品。（PETA Asia提供，Roni Wong攝）

PETA Asia亞洲善待動物組織今日（5日）在中環LV店外舉行抗議活動，敦促LV停止銷售用蟒蛇皮革製成的配飾，並呼籲消費者不要購買動物皮革製成的產品。（PETA Asia提供，Roni Wong攝）

PETA支持者今日在中環LV店外，扮成一條6米長的「巨蟒」進行抗議；在今天的活動之後，會前往新加坡、悉尼及東京，繼續化身成巨蟒進行抗議行動。PETA高級副總裁Jason Baker表示，蟒蛇與所有動物一樣會感受到痛楚，亦珍惜自己的生命，但牠們因為一件LV外套或者手袋，便需遭受棍棒毆打、頭骨被刺及剝皮之苦。

PETA調查發現，兩間位於印尼、向LVMH（Louis Vuitton、Dior、Celine等品牌的母公司）所經營的制革廠供應皮革的兩個蟒蛇養殖場內，存在工人對蟒蛇的虐待行為，包括按壓不斷掙紮的蟒蛇頸部，然後用鐵鎚猛擊他們的頭部，並在蟒蛇還在掙紮的時候用鐵鉤刺穿他們。

PETA Asia亞洲善待動物組織今日（5日）在中環LV店外舉行抗議活動，敦促LV停止銷售用蟒蛇皮革製成的配飾，並呼籲消費者不要購買動物皮革製成的產品。（PETA Asia提供，Roni Wong攝）

PETA Asia亞洲善待動物組織今日（5日）在中環LV店外舉行抗議活動。（PETA Asia提供，Roni Wong攝）

PETA呼籲消費者，拒絕購買任何用爬行動物製成的產品，並要求LVMH立即停止設計或銷售涉及虐待蟒蛇的產品，「放蟒蛇一條生路」。