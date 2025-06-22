警察招募｜半日逾千人參加體驗日　18歳青年報考：投身警隊是夢想

警務處招募組今日（22日）舉行第十次體驗日，讓有興趣投考警務人員的市民可在活動中可以透過密室逃脫和部門展覽，親身了解多元化及具挑戰性的警務工作，截至中午12時，即場收到428份即場投考申請，投考人士包括本地及海外大專院校學生以及在職人士。



有即場報考人士指，希望投身警隊是因其穩定收入和升職前景。更有報考人士由小受到電影影響，夢想為一名警察，希望可圓夢。



警務處今日（22日）舉辦第十次「警察招募．體驗日」，主題為「同行‧致遠」。（李慧熒攝）

在警察學院舉行第十次「警察招募．體驗日」主題為「同行．致遠」，截至中午12時，活動已吸引逾一千名市民參與。

市民可在活動當中透過密室逃脫、警隊部門的展覽以及體驗活動去了解更多警隊工作；又可到靶場進行體驗，由警隊槍手進行開槍，感受直槍響的震撼。同時亦有密室追兇活動，讓市民作一日重案組探員，在密室內尋找證據，為案件尋找真相。場內亦設有鑑證科CSI流動實驗室，市民可了解鑑證科在户外工作時情況。鑑證科同時亦設有互動式劇場，向市民示範如何在罪案現場採集證據。

市民到靶場體驗，由專業人士開槍，體驗真槍所帶來的震撼。（李慧熒攝）

活動同時設有警員即時投考區，供有興趣投身警隊的市民即場報考。今日截至中午12時，警隊已收到428份即場投考申請，當中135份申請為見習督察職位，264份申請為警員職位，29份申請為輔警職位。投考人士包括本地及海外大專院校學生以及在職人士。

除體驗真槍所帶來的震撼外，市民亦可以到模擬靶場體驗雷射射擊。（李慧熒攝）

鑑證科同時在室內設立一個犯案現場，示範如何使用儀器在現場採集線索。（李慧熒攝）

鑑證科同時在室內設立一個犯案現場，示範使用儀器在現場不接觸死者的狀態下收集死者指紋。（李慧熒攝）

鑑證科同時在室內設立一個犯案現場，示範在現場取集血液樣本。（李慧熒攝）

鑑證科在現場展示CSI流動實驗室，讓市民可了解鑑證科在户外的工作。（李慧熒攝）

設有密室追兇活動，參加者可透過在密室尋求不同線索去尋找真正的兇手。（李慧熒攝）

不願上鏡的姚先生為應屆DSE考生，今日到體驗日進行即場投考並完成體能測試。被問及希望投身警隊的原因，他指在警隊工作能有穩定的收入以及明朗的升職前景。

18歲的曾先生先前已報考警隊，今日專程到體驗日希望可以了解更多警隊工作。他指投身警隊是自己從小的夢想，受到不同電影所影響，認為警察的形象十分高大，於是自己也希望成為一名警察。

曾先生指自己自小受到電影影響，夢想成為一名警察，於是投考警隊。（李慧熒攝）

招募組警司周紫彤指投考警隊的人數持續上升，且逐漸年輕化。周紫彤指在2022/23年度，警隊共收到近8,000份申請，到2024/25年度，警隊共收到超過12,000份申請，升幅超過五成。她指30歲或以下的投考人士同樣有升幅，由2022/23年度的逾五千人上升至2024/25年度的近九千人，可見越來越多的年輕人希望投身警隊。

招募組警司周紫彤（中）指近三年投考警隊的人數上升，而且年輕人投考警隊的人數亦有上升。（李慧熒攝）

為保持警隊在吸引優秀人才的競爭力，警務處將於7月1日起推出「見習督察DSE 4+ 快線」。持有DSE中國語文科和英國語文科獲4級或以上成績的投考人可獲豁免應考的語文筆試由原本的兩份增至四份。

警務處由7月1日起推出「見習督察DSE 4+快線」，持有DSE中文科和英文科4級或以上成績的投考人可獲豁免應考的語文筆試增至四份。（警方提供圖片）

見習督察筆試一般共有五份試卷，包括中文運用、英文運用、能力傾向測試、中文作文及英文作文。如投考人在DSE中國語文科和英國語文科達第4級或以上成績或同等學歷，可視為等同已通過見習督察筆試當中的中、英文語文運用試卷，以及中、英文作文試卷。如投考人已持有DSE中國語文科和英國語文科第4級或以上成績，並已通過CRE 能力傾向測試，可透過「見習督察DSE 4+ 快線」直接進入延續面試，加快完成遴選程序，最多可節省四個月，整個遴選流程由6至12個月縮短至4至9個月。