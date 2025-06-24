以伊戰爭︱卡塔爾領空禁飛　卡塔爾航空有乘客一度滯留港機場閘口

以色列及伊朗戰爭持續，卡塔爾一度關閉領空，多班前往多哈的航班需轉降或折返。其中卡塔爾航空公司一班由香港機場飛往多哈的航班取消，逾百乘客一度滯留機場登機閘口，有乘客因不滿航空公司安排，最終由航空公司代為報案處理。



香港國際機場。（資料圖片/黃偉民攝）

QR815取消 有外籍男乘客不滿 由航空公司代為報案

警方表示，今早5時43分左右接獲報案，一名外籍男子表示由於航班（QR815）被取消，無法登機而不滿。據了解，男子由航空公司代為報案，最終在航空公司願意賠償住宿等費用後，不再追究。

因伊朗襲擊卡塔爾美軍基地，卡在6月23日宣布，因對國內公民、居民及訪客安全的高度重視，決定暫停該國領空內的航空活動；同晚，卡塔爾再宣布重新開放因伊朗導彈襲擊而短暫關閉的領空。

卡塔爾航空多班客機及貨機須轉降或取消。

卡塔爾航空宣布航班恢復運作。

今最少3班香港飛多哈貨機須取消

卡塔爾航空於本港時間凌晨1時在社交媒體宣布，因卡塔爾領空關閉，導致空中交通無法運行，暫時停飛所有航班。卡塔爾航空表示正與政府及相關部門合作，為受影響的乘客提供支援，航班將在領空重新開放後恢復營運。又指乘客和機組人員的安全，是卡塔爾航空的首要考量。此外，據悉另有最少3班今日由香港前往多哈的貨機，亦須取消。