NIPT報告高風險等於絕路？拆解產前篩查3大迷思 附婦產科醫生詳解

懷胎十月,每日感受着肚子裏小生命的躍動,那份喜悅與期待,是每位母親最珍貴的體驗。每一次產前檢查,總是又期待又怕受傷害。「報告有事,BB係咪冇得救?」、「99%準確率,高風險結果係咪就等於宣判?」、「點解會no call出唔到報告?」這些疑問往往讓準媽媽倍感焦慮。近年NIPT(無創性產前篩查)的出現,無疑為大眾帶來更準確的指標。母胎醫學科專科醫生劉子建強調︰「NIPT只是篩查,並非診斷。」公眾及孕婦必須對NIPT有正確的理解,才能真正善用這項技術。



母胎醫學科專科醫生劉子建。

認識產檢的兩大方向

在深入探討NIPT前,劉醫生首先為我們劃分出產前檢查的兩大基本範疇。「基本上,你可以將BB先天異常的問題,主要分為兩大類。一個是結構上的問題,另一個就是遺傳方面的問題。」結構性問題主要依靠超聲波在孕期不同階段進行檢查,例如在20週左右的詳細結構掃描。而遺傳性問題,又拆分染色體問題和基因問題。我們常聽到的唐氏綜合症,屬於染色體問題;而地中海貧血等,則屬於單基因疾病。今次,我們將焦點集中在最令準媽媽們關心的染色體問題篩查上。

無創篩查技術NIPT 篩查準確率重大突破

談及染色體篩查,不少人仍停留在「高齡產婦風險高」或傳統的「唐氏篩查」(OSCAR)等觀念上。然而,科技的進步已為產前檢查帶來了革命性的改變。劉醫生指出,近十年最重要的突破,無疑是NIPT的出現。本港的NIPT服務先驅T21,已可提供全面的檢測,例如「唐氏綜合症」(T21)、「愛德華氏綜合症」(T18)、「巴陶氏綜合症」(T13)、性染色體異數相關資訊及微缺失或微重複症候群。「女性在懷孕早期,血漿內除了有自己的DNA,也有大約10%是BB的DNA。」劉醫生解釋。正是基於這個發現,醫生只需抽取孕婦的靜脈血,就能從中分離出屬於胎兒的DNA碎片進行分析,大大提升了篩查的準確性。

「測出率愈高,假陽性率愈低,代表篩查的表現愈好。」劉醫生強調。以「唐氏綜合症」(T21)為例,相較於傳統OSCAR篩查約90%的測出率和5%的假陽性率,「NIPT可以做到99%以上的測出率,而假陽性率更小於1%。」¹ 這意味著NIPT能更準確地找出潛在個案,同時也減少了「詐糊」的機會,減少孕婦承受不必要的憂慮和入侵性檢查。

迷思一:NIPT即「診斷」?結果100%肯定?

許多人認為,既然準確率高達99.9%,NIPT的結果就是最終答案。劉醫生嚴肅地糾正了這一點:「NIPT只是篩查,並非診斷。」簡單來說,NIPT提供的是一個極高參考價值的風險評估,告訴你胎兒屬於高風險或低風險,但它並非醫學診斷,不能單憑其結果就作出終止懷孕等重大決定。

迷思二:「99%測出率」代表我的「高風險」報告有99%是真的?

許多準媽媽收到高風險報告結果後感到崩潰,她們會想:「報告九成九準,那我腹中的BB豈不是九成九『中招』了?」對此,劉醫生解釋,大家需要理解一個更重要的概念——「陽性預測值」(PPV),即在所有呈陽性的報告中,胎兒「真正有問題」的比例。傳統OSCAR篩查,約每30個高風險報告中,只有1個是真陽性;而NIPT的「陽性預測值」達到8至9成以上,換句話說,即係每10個高風險報告中,有8至9個是真陽性,1至2個是假陽性。」

這個數字告訴我們兩件事:第一,NIPT高風險報告的準繩度的確非常高,需要嚴肅對待;第二,即使如此,仍有一至兩成的機會是「假警報」。劉醫生語重心長地說:「當你要進行羊膜穿刺時,有心理準備好大機會是真陽性,但你都可以是最幸運的一兩個,所以絕對不能放棄,一定要做醫學診斷。」

迷思三:做測試就一定會有報告?為何會出現「無結果」的情況?

許多孕婦會困惑,為何我的血液報告會「冇結果」(no-call)或結果處於「灰色地帶」?這是否代表實驗室出錯,或是BB有更隱蔽的問題?劉醫生解釋,最常見的原因,是孕婦血液中的胎兒DNA濃度不足,導致數據信號太弱,實驗室無法進行有效分析。這與孕婦的體重、孕周大小甚至身體狀況都可能有關。準媽媽們需要做的,是與醫生溝通,商討下一步的最佳方案。

「高風險」應與醫生商量 切勿獨自慌亂

理解了NIPT的種種細節後,準媽媽自然會問:我該如何選擇?收到不如意的結果後,又該如何應對?

在選擇無創產前檢測(NIPT)技術時,劉醫生建議孕婦可從幾個關鍵點考量。目前,市場上主流的NIPT技術分為NGS(次世代定序)與SNP(單核苷酸多態性分析)兩大類。

兩者在篩查唐氏綜合症等常見染色體疾病上,準確率均高達99%以上,表現同樣出色。它們的主要區別在於檢測的廣度與特性。NGS技術的覆蓋範圍更廣,還能同時篩查更多微缺失與微重複等細微異常。此外,NGS技術無法得出報告(No-call)的比率較低,約為1-2%,是香港NIPT檢測的主流選擇²。SNP技術則專注於分析特定的染色體片段,在某些極端情況下,例如母體血液中的胎兒DNA濃度非常低時,能提供補充性的分析價值。不過,其無法得出報告的比率也相對較高,約在3-4%之間。³獲得報告所需的時間,亦是選擇NIPT時的另一個關鍵考量,不少孕婦等待產前檢測報告日子越長,心裡的焦慮就越多。想縮短這個令人不安的等待期,可選擇在香港自設實驗室的NIPT檢測品牌,由於省卻樣本運輸環節,通常能更快知道結果,而需要將樣本送往海外實驗室的檢測品牌,其報告時間則會相對較長。

劉醫生特別提醒,當不幸遇到「高風險」或「無報告」的結果時,千萬不要獨自慌亂。「應該多等兩個禮拜再抽血、做羊膜穿刺、抑或選擇另一間實驗室?與你的主診醫生商量,他們會根據孕婦的具體情況、孕周和心理承受能力,提供專業的建議。」

References:

