違泊牛肉乾加至$400　超速、衝紅燈等加50%　一文看清新罰款水平

【牛肉乾／違例泊車／違例泊車定款罰款／交通違例定額罰款】政府建議修改《定額罰款（交通違例事項）條例》和《定額罰款（刑事訴訟）條例》，20項交通違例定額罰款將會上調，其中違例泊車「牛肉乾」由320元加至400元，其餘19項違例事項包括超速、衝紅燈等，劃一加價50%。



當局指，兩條條例將以先審議後訂立的程序作修訂，運輸及物流局局長將於7月30日的立法會會議上提出相關動議。至於新罰款生效日期，預計日內公布。各項加價交通違例定額罰款，一文看清。



現時違例泊車定額罰款為320元加至400元。(警方圖片)

警方曾一日內大派1,700多張牛肉乾、並拖走5輛汽車。(警方圖片)

違泊$320擬加至$400

現時交通違例罰款最低金額為320元，由1994年維持至今，未曾加價。政府曾於2017年建議提高有關罰款至400元，但因引起車主和司機反對等問題而未有成事。事隔8年，政府再度提出提升違泊「牛肉乾」罰款至400元，升幅為25%。

違例泊車「牛肉乾」由320元加至400元。

各項交通違例事項劃一加50%

其餘19項交通違例事項劃一加價50%，以超速駕駛為例，時速比限制高出15公里每小時或以下，罰款由320元加至480元。如果時速超出達45公里，罰款由1,000元加至1,500元。

當局指，兩條條例將以先審議後訂立的程序作修訂，運輸及物流局局長將於7月30日的立法會會議上提出相關動議。至於生效日期，預計日內公布。

運輸及物流局發言人指，違例泊車和大部分交通違例事項的定額罰款已31年未曾調整，罰款額的阻嚇力或因通脹而有所抵銷，又指注意到部分交通罪行數字仍有上升或居高不下的趨勢。

發言人又指，調整相關交通罪行的罰款額有助提高阻嚇力，加強保障道路安全和暢順。與此同時，政府會致力加大泊車位供應，以盡量滿足泊車需求。

超速駕駛各級定額罰款均加價5成，時速比限制高出15公里每小時或以下，罰款由320元加至480元。如果超出每小時45公里的速度駕駛，罰款由1,000元加至1,500元。

交通違例事項定額罰款加價建議出爐。