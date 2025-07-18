食肆營銷新勢力Mini Cube一站式資源共享　隱世食肆秒變話題餐廳

香港街巷裡藏著無數「隱世美食」，卻常因缺乏宣傳僅限熟客光顧。香港餐飲市場競爭激烈，尤其疫情後期，不少用心經營的小店面對「酒香也怕巷子深」的困境難以經營 。成立於2020年疫情嚴峻時期的Mini Cube Marketing Limited，憑藉對行業痛點的深度洞察與創新營銷策略，累計服務超過400個餐飲品牌，涵蓋大型連鎖集團、獨立特色餐廳及社區小店，成為推動行業發展的重要營銷夥伴。



疫情催生整合思維 分散作戰轉向資源共享

疫情下眾多食肆倒閉，Mini Cube創辦團隊發現，中小食肆缺的不是好味道，而是「系統性營銷能力」。眾多優質食肆常面對想做宣傳卻不懂整合資源」的難題：找設計公司做Logo、找廣告商推廣、再聯絡KOL，來回協調耗時費力。因此Mini Cube推出「一站式資源共享」模式打破困境，無論是新開張的茶餐廳想設計菜單和店面風格，還是連鎖店要策劃全港優惠活動，團隊都能同時處理多項任務，至今已幫超過400個餐飲品牌打響名堂。

一站式資源整合 省時省力無需四處奔波

Mini Cube為食肆提供一條龍服務，匯聚設計師、攝影師、KOL等專業人才，食肆老闆無需親自協調。想塑造統一形象，團隊會從品牌Logo到店面裝潢打造專屬風格；針對年輕消費群，安排本地美食達人實測菜品，拍攝精緻內容並在 Instagram、Facebook、小紅書等平台傳播，搭配打卡優惠吸引食客；更能為客戶制定節日促銷方案，同步完成優惠券設計、海報製作及線上線下宣傳，確保活動有回響。這種整合模式讓食肆老闆能專注於餐飲品質，營銷事務則交由Mini Cube團隊代勞，尤其適合人力有限的小店。

Mini Cube為食肆提供一條龍服務，匯聚設計師、攝影師、KOL等專業人才，食肆老闆無需親自協調。

高CP值服務模式 月費低過請員工小預算做出大效果

考慮到中小食肆預算，Mini Cube推出基礎月費$3,800的套餐，提供「品牌設計+內容運營+活動策劃」等多項服務。Mini Cube與逾200名本地KOL、攝影團隊長期合作，降低單項服務成本，基於豐富經驗快速匹配食肆需求，避免資源浪費，讓每一分錢都發揮最大效益。無論規模大小，Mini Cube的服務均展現適應力。除了為擁有數千家分店的連鎖集團設計全港統一的本地化活動，增強品牌親和力；亦能幫助獨立特色餐廳通過內容營銷進入熱門推薦榜單，吸引跨區客源；更可以為社區小店規劃鄰里優惠與線上預訂系統，提升營運效率。疫情期間，更協助多間食肆開拓外賣渠道、優化無接觸配送體驗，助力維持營運穩定。

考慮到中小食肆預算，Mini Cube推出基礎月費$3,800的套餐，提供「品牌設計+內容運營+活動策劃」等多項服務。

貼地策略緊貼近市場 引領行業營銷創新

基於對香港飲食市場的深入了解，團隊圍繞本地消費習慣制定策略。在 OpenRice等本地平台調整關鍵詞提升曝光率，於Instagram以精美的視覺化內容吸引年輕人，針對內地及外地遊客在大眾點評、小紅書、Tripadvisor改善雙語內容等。近年更引入數據分析工具，根據顧客評價調整菜單組合，並協助本地品牌拓展大灣區市場，捕捉跨境消費商機。

在香港餐飲業競爭白熱化的當下，Mini Cube憑藉「一站式資源共享」模式，讓專業營銷變得觸手可及。中小食肆無需複雜協調，即可獲得設計、宣傳、活動等環節的整合服務，專心打磨產品之餘，讓好味道被更多人發現。這種貼地實戰的服務模式，正成為越來越多食肆突圍的重要助力。

（資料及相片由客戶提供）