女學護插尿喉疑遭摸胸　男病人辯稱腎病不易有反應　裁非禮罪成

54歲男病人涉在女學護為他插尿喉時借機摸其胸，並說：「我摸你係因為我睇得起你。」男病人否認非禮，案件早前審訊時，女事主供稱見到被告下體有反應。辯方卻指被告有腎病，應不能輕易勃起，指被告當時因痛楚而握拳大叫，認為事主供詞不可信。裁判官王證瑜今（22日）在西九龍法院裁決，接納專家證供指被告情況不影響其勃起功能，認為辯方理由不成立，相信被告當時有意圖去掃事主胸部，且必然知道事主不會同意，裁定他非禮罪成，把案押後至8月5日判刑，被告期間須還押。



被告王顯平（54歲，無業）被控一項猥褻侵犯罪，指他於2023年11月16日，在葵涌瑪嘉烈醫院E座E1病房12A病床猥褻侵犯X。

被告王顯平在西九龍法院被衣定非禮罪成。(資料圖片)

被告王顯平在瑪嘉烈醫院留醫時涉非禮女學護。(資料圖片）

插尿喉時叫痛抓住事主

事主X早前供稱，她當日為被告插尿喉，被告叫痛抓住她的右上臂，她叫被告不要捉住她，被告卻用左手手掌掃向她的右胸下近胸圍位置，她即喝止被告，並將事件告知兩位上司。X形容，被告觸碰她時力度中等。

X稱見被告無法排尿建議插尿喉

X接受辯方盤問稱她當時是實習護士，不清楚被告詳細的身體狀況。她指負責被告個案的護士叫她為被告做檢查，她發現被告無法排尿，膀胱有大量尿液，便為被告插尿喉。被告一開始拒絕插喉，但過一段時間，被告仍無法排尿，她再跟被告解釋為何要插喉，被告最終同意安排。

聞病人會在女護士插尿喉時有生理反應

X稱她幫被告脫下衣物及清潔性器官，見其陰莖勃起。惟辯方質疑，被告患有腎病，理應難以即時勃起，且X當時沒有對上司提及被告有勃起的情況。X稱她上課時亦曾接觸過類似情況，明白有些病人在女護士為其插尿喉時，有機會有生理反應，故這不是她最大的憂慮。

X指被告有表明願意插尿喉

辯方又指，X為被告插尿喉時，被告躺在床上，X幫被告脫褲子，X其後直接幫被告插喉，被告拒絕，X跟被告解釋後，被告才默許。X不同意，並指被告有說「ok」表示同意。

辯方指被告因痛而握拳大叫

辯方續指，在X為被告插喉時，被告感到痛楚，故右手握拳及大叫，X稱不清楚被告是否有握拳，但被告沒有大叫。辯方續指，被告在忍痛的情況下，並沒有掃到X的背部或胸，更加沒有說：「我摸妳，係因為我睇得起妳。」X不同意。

專家指被告狀況不會影響勃起功能

裁判官王證瑜裁決時指，辯方質疑X非可靠證人，因她向主管講述事件時，並未提及被告有生理反應，主管亦指事主當時沒有哭，心態平和，辯方更指被告腎功能差，理應無法勃起。惟王官接納事主稱上課時有提及過類似情況，若然X的情緒不明顯，主管沒察覺亦不足為奇，仍認為X的證供可靠。專家證人亦指，被告的身體狀況並不會影響其勃起功能，認為事主和證人的口供互相支持，裁定被告一項非禮罪罪成。

案件編號：WKCC3615/2024