糖尿病｜研究：手機血糖APP使用6個月　有助降血糖風險

糖尿病患者隨時可能面對血糖過高或過低，特別是過量飲食、缺乏運動或未按時服藥時，容易出現「高血糖」或「低血糖」症狀。當中，高血糖可引起尿頻、頭痛、視力模糊；而低血糖則可能導致頭暈、心跳加速、甚至昏厥。一項研究數據顯示，糖尿病患者連續使用手機APP六個月，可助糖友更好控糖，避免這些情況。



研究顯示血糖APP使用六個月 平均血糖指數下降

一項在亞洲地區進行的研究追蹤了357名糖尿病患者的血糖管理習慣¹，患者在持續使用智慧手機血糖APP及指定血糖機僅六個月後，其血糖管理情況已有所改善：

• 整體患者的平均血糖指數（糖化血紅素HbA1c 估值）下降了0.2%

• 血糖控制較差的患者，血糖處於理想水平的時間比例增加了10.9%

• 患者出現高血糖的風險由「高」改善至「中度」

由糖友專為同路人設計 功能方便分享數據予醫護

此項研究由新加坡及菲律賓的醫療機構與跨國生物醫藥公司羅氏（Roche）合作進行，分析了手機血糖APP配合血糖機的使用效果。此項名為 mySugr 的血糖紀錄 APP 由糖尿病患者團隊設計，切合同路人的實際需要，提升患者規律進行血糖監測的遵從性和動力。目前 mySugr 在全球有超過 600 萬個註冊用戶²，香港的糖尿病患者亦可以下載使用。

除了一般的治療日誌和血糖紀錄功能，這項血糖紀錄APP 亦提供糖化血色素估算值等數據，而且支援儲存為指定報告格式，方便一鍵分享給醫護、照護者和家人，即使長者亦能輕鬆掌握。此外，團隊亦加入了「馴服糖尿怪獸」等任務挑戰，鼓勵患者以正面的心情擁抱與「糖」共存的生活模式。

家居血糖機引入香港40年 智能手機App幫助患者更自律

羅氏診斷（香港）有限公司總經理羅子賢

羅氏診斷（香港）有限公司總經理羅子賢指出，羅氏家居血糖機已引入香港約四十年，以往患者需以手寫紀錄血糖指數，遵從性較低，覆診時憑記憶向醫生分享飲食及生活習慣。現在幾乎每位患者都有一部手機，透過創新和有趣的手機血糖APP功能，可以鼓勵他們更自律記錄數據，同時以較輕鬆的心情面對控糖生活。

「智慧控糖 健康啟航」羅氏之友健康教育活動

為了提高本港患者對糖尿病管理的認知，羅氏早前舉辦一項「智慧控糖 健康啟航」健康教育日活動，邀請醫護人員分享健康新知，並為糖尿病患者進行健康檢查。現場亦有糖友分享日常血糖管理心得，並體驗使用血糖管理APP。

羅氏 mySugr 血糖管理APP 免費版開放下載

羅氏 mySugr 血糖管理APP 目前設有免費版開放予大眾下載使用，幫助更多患者認識及培養智能控糖的習慣。患者可以選擇手動輸入及儲存血糖指數丶胰島素丶食物碳水等數據和資料，亦可配合指定血糖機進一步啟用自動紀錄數據等進階功能。

圖片只供參考

血糖管理APP免費下載

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Accu-Chek 舊機換新機計劃

為鼓勵更多糖尿患者擁抱智慧控糖生活，羅氏亦設有舊機換新機計劃，詳情可致電熱線 2485 7512。

羅氏提供的信息僅供參考，不代替醫療建議。如對醫療狀況有任何疑問，應尋求醫生或其他合格醫療服務提供者的建議。

DC-2025-JUL-002

1. Tan YH, et al. Diabetes Obes Metab. 2024;26(5):1990–1992

2. https://www.mysugr.com/