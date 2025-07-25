中銀香港力推「Digital Wealth」概念　從日常理財邁向財富增值

手機銀行已成為港人生活中不可或缺的一部分，過數、繳費、投資盡在一App掌握。作為本地手機銀行的領航者，中銀香港銳意打造「Digital Wealth」數碼理財新概念，旨在引領客戶由處理日常理財，升級至輕鬆實現財富增值的自主理財新階段。中銀香港個人金融與財富管理業務數字化總監李濱為客戶剖析推動「Digital Wealth」的背後理念，並預告手機銀行即將推出的多項嶄新功能，進一步提升客戶的數碼理財體驗！

攝影：陳葦慈



嶄新打造「Digital Wealth」新時代 助客戶輕鬆實現財富增值

隨著數碼時代的演進，客戶對金融服務的要求已不再局限於簡單的銀行交易。李濱指出，近年客戶對高效、方便的投資服務需求與日俱增，加上許多客戶因工作繁忙或投資意識不足，導致賬戶內有大量資金閒置，未能善用增值潛力，亦有許多客戶不想去分行，他們想通過線上投資工具，用自主自助的方式輕鬆理財 。

正因如此，中銀香港希望推動客戶升級理財習慣，李濱解釋：「我們希望透過推廣『Digital Wealth』理念，利用數碼平台的便利及個性化，從客戶投資的第一步開始，助他們完成財富增值的旅程。」這個核心概念是讓客戶不僅能用手機銀行處理轉賬、繳費等日常事務，更能自主地管理財富，透過多元化的數碼投資工具，實現財富增值的目標。

中銀香港個人金融與財富管理業務數字化總監李濱希望透過推廣「Digital Wealth」理念，利用手機銀行的便利及個性化，從客戶投資的第一步開始，助他們完成財富增值的旅程。

年輕客成數碼投資主力軍 逾8成交易經電子渠道

「Digital Wealth」理念並非空中樓閣，而是建基於實在的客戶行為轉變。據中銀香港數據顯示，單計2025年第一季度，客戶經手機銀行開立投資賬戶的數量按年增加1.1倍，更有超過8成的客戶是透過數碼渠道進行各類投資交易，足以反映客戶對數碼投資理財的需求極為殷切。

李濱補充，中銀香港自去年底推出IPO存款證認購功能後，截至今年3月，經手機銀行認購的佔比高達94%；而貴金屬開戶及證券開戶的數碼化佔比亦分別達到93%及76%。他直言：「這些數據清晰地表明，數碼投資已成主流，而客戶對投資產品的需求亦趨向多元化。」

一App在手投資理財無難度 個人化建議配搭AI大數據專業分析

為了具體實現「Digital Wealth」的理念，中銀香港手機銀行提供一站式的投資理財服務，從獲取資訊、開立賬戶到日常管理，均可一App完成。平台提供極多元化的產品選擇，涵蓋證券、基金、外匯、存款證、債券、結構性投資及貴金屬等，能全面照顧客戶在不同人生階段及不同風險偏好下的投資需要 。

此外，中銀香港亦結合了先進的人工智能（AI）及大數據分析技術，能即時向客戶推送個人化的理財建議及相應產品，李濱特別提到：「我們會生成個性化信息，按照市場變化及客戶投資狀況自動化發送，助客戶輕鬆把握每個投資機遇。」中銀香港近日更利用生成式AI技術，複製出「AI財富策略專家」，透過主題式投資市場評論影片，提供第一手的市場資訊及深度分析，幫助客戶作出更明智的決策，服務首推予員工試用。

李濱表示，各項數據均反映出客戶對手機銀行的依賴越來越高，因此中銀香港將會持續更新手機App，滿足客戶在不同方面的需要。

手機銀行功能持續升級 推港股免費串流報價

而未來中銀香港的手機銀行功能將持續優化，除了近年推出的跨境支付通、跨銀行賬戶總覽 (IADS)、簡化貸款入息證明提交等服務外，當中投資相關功能亦會不斷升級。李濱指出，中銀香港已率先在手機銀行推出兩項市場矚目的新服務，分別是「港股免費串流報價」服務及「美股延長時段交易」服務，「這兩項服務讓客戶能隨時緊貼股票的最新價格變動，領先一步作出相應的投資決定，大大增強了財富管理的靈活性與效率。」

展望未來，李濱強調中銀香港會繼續完善「Digital Wealth」概念，他總結道：「我們務求提供更多樣化、更個性化的線上服務及投資理財產品，使客戶在任何時間，任何地方，用自己喜歡的方式輕鬆自主通過數碼渠道投資理財，達至財富增值！」

為鼓勵客戶使用手機銀行，中銀香港近日亦推出全新「手機理財淘金大抽獎」，由即日起至7月31日，客戶經手機銀行登記並完成指定交易，即可獲抽獎機會，有機會贏取港幣16,888元現金賞及40單位盈富基金 (股號 : 2800.HK)。

指定交易包括：

1. 外幣兌換（單筆等值港幣10,000元或以上）

2. 證券/貴金屬買賣（只適用於紙黃金計劃）

3. 債券/存款證買賣/基金認購

4. 「綜合理財總值」每增長達港幣20萬元，並維持總值港幣100萬元或以上

^ 上述優惠及獎賞受相關條款及細則所約束，詳情請瀏覽：https://bit.ly/4lJnOFU

(資料及相片由客戶提供)