2,200萬元購無人機破四宗案　鄧炳強預告擴大應用至中環及長洲

警務處五月起開展「小型無人機行動調配」先導計劃，透過無人機巡邏執法。保安局局長鄧炳強今日（30日）在立法會透露，無人機至今在邊界警區和西九龍總區協助拘捕3人及偵破4宗案件，今年第四季會擴大應用至中環及長洲，並研究加強夜間識別能力，打擊非法傾倒泥頭及爆竊等罪行，計劃進一步擴展應用範圍至鄉郊地區。



選委界議員陳月明關注採購無人機開支及私隱保障，鄧炳強回應指截至6月底，警務處已購置626架無人機，涉及開支2,200萬元，上半年執行267次任務。選委界議員謝偉俊則質疑部門之間應用無人機次數差異，海關使用無人機至今達895次，遠超警方，鄧炳強解釋各部門需求不同，強調會按實際情況改善科技執法，提升效率及保障私隱。



鄧炳強表示，各部門將嚴格遵守個人資料私隱專員公署頒布的《閉路電視監察及使用航拍機指引》，包括制定內部守則規範無人機飛行任務、完善影像資料處理程序，並審慎規劃飛行路線，避免無人機不必要地接近公眾及民居區域。（直播截圖）

警務處購626部無人機 開支2,200萬元

會上，鄧炳強回覆立法會議員質詢時說，無人機技術應用在偵查罪案、邊境巡邏及救援行動中發揮重要作用。他提到，警務處今年五月開展的「小型無人機行動調配」先導計劃，已在邊界警區和西九龍總區協助警方拘捕3人並偵破4宗案件。

陳月明關注各執法部門無人機的採購數量、任務次數及私隱保障機制。（直播截圖）

陳月明關注各執法部門無人機的採購數量、任務次數及私隱保障機制。鄧炳強公布截至6月30日，警務處是各部門之中購買的無人機數量最多、達626部，涉及2,200萬元，2025年上半年完成267個任務。

謝偉俊質疑警方使用無人機數量較海關少。（直播截圖）

謝偉俊質疑部門應用無人機差異大

謝偉俊指，海關使用無人機次數達895次，遠高於警方的267次，「在這麼多個紀律部隊中，海關似乎最有效地使用」，詢問為何警方使用較少。

鄧炳強解釋，各部門需求不同，例如消防處一次救火可能出動多架無人機長時間作業，而懲教署則主要用於設施外圍巡邏，海關則在緝私中使用較多。他強調，當局會按實際情況善用科技，提升效率的同時減少人手壓力。

鄧炳強：過馬路交通違例不是偵查範疇

鄧炳強指，無人機有效用於維持公共秩序、管理人群交通，「警務處在各項大型活動中運用無人機監控人群和交通流向，通過實時影響以及無人機照明和廣播，辨識和提醒潛在安全隱患」，

他說無人機亦適用於懸崖深山等險峻環境的救援行動，「無人機可就倒塌、扭曲變形的瓦礫拍攝高清影像，製作三維模型，以及空投物資」。火災中，無人機可以透過熱成像鏡頭監測火場溫度，未來則會考慮參考內地無人機「拖水喉」救火；在監獄設施管理方面，則可以檢查圍欄損耗情況和建築屋頂的物件。

對於打擊鄉郊非法傾倒泥頭及爆竊案，鄧炳強表示，警方現時已在鄉郊地區運用配備熱成像鏡頭的無人機巡邏反爆竊。中區及長洲警區將會在今年第四季推行先導計劃，未來將在鄉郊地區繼續擴展先導計劃。他強調，「爆竊和盜竊是無人機偵查主要目的」，如行人過馬路的交通違例則不是偵查範疇。