暴雨｜大埔新娘潭路近涌背仍全封　56K小巴特別班次加強服務

受持續暴雨引致山泥傾瀉影響，新娘潭路近涌背一段因山泥傾瀉仍全線封閉，運輸署經與民政事務總署、北區民政事務處、區議員和相關小巴營辦商討論後，周四（7日）將優化新界專線小巴第56K號線特別班次服務，便利烏蛟騰村村民出行。



新娘潭路近涌背一段因山泥傾瀉仍全線封閉，新界專線小巴第56K號線特別班次將加強服務。（運輸署 Agent T Facebook圖片）

56K線最新服務如下：

由烏蛟騰村前往港鐵粉嶺站：上午6時30分至下午7時30分，每小時一班

由港鐵粉嶺站前往烏蛟騰村：上午7時30分至下午7時30分，每小時一班

運輸署感謝相關營辦商在此非常時段特別調動司機和車輛，真正做到為民、便民、利民，照顧村民所需，方便他們轉乘港鐵出入市區。署方會繼續協調臨時交通及公共運輸服務安排，配合居民的出行需要，同時透過地區網絡向居民發布資訊和加強解說。

大潭道近大潭篤水塘路段全線重開

另外，因山泥傾瀉於周三（6日）一度需全線臨時封閉的大潭道近大潭篤水塘路段，經緊急清理工作迅速完成後，已於當日下午6時半重開南行線供單線雙程行車，並於當晚11時45分在斜坡緊急復修工程完成後全線開通，恢復雙線雙程行車。

路政署表示，一連兩日聯同承建商全速跟進大潭道近大潭篤水塘路段的斜坡緊急復修工程，包括清理斜坡面較鬆散的泥土並在其上部份位置安裝金屬網及疏水孔，以及透過混凝土噴漿穩定斜坡面等。署方在此感謝承建商、前線工人以及部門同事共同努力，在短時間內完成斜坡復修工程，令受阻路段得以迅速全面重開。