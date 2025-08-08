大學手提電腦優惠計劃2025｜學界專享獨家優惠 高達$12,000折扣

University Notebook Ownership Program 大學手提電腦優惠計劃2025｜香港學界年度盛事———由各大專院校共同舉辦的「大學手提電腦優惠計劃2025」(下稱「U Program」將於8月陸續開放，各院校計劃開放時間請留意相關網站。U Program 活動除了四大電腦品牌提供過百款電腦產品優惠，各品牌更重磅推出不同類型的大專專屬額外增值服務。有意購買新電腦的朋友就要留意了。



應屆DSE考生和現有大學同學即日起至8月20號只需填寫預先登記，亦可同時選配心水電腦型號(有機會獲得專屬優惠)，即可獲第一時間收到活動最新資料及獲得以下專屬禮品。

1. 總值 HK$300 電子優惠券 (無分類限制)。

2. Kaspersky防毒軟件 (1年1用戶版）。

大學手提電腦優惠計劃2025 (U program 2025) 活動詳情

日期：2025年 8月至11月(個別院校或有不同)

各大專院校校內展銷會詳情請瀏覽個別院校計劃網站

活動更設有展銷中心供客人參觀及現場下單

U program 2025 | 年度最強學生電腦優惠開賣

本年度U program集合了 ASUS、HP、Lenovo及Microsoft四大知名電腦品牌，共推出過百款電腦型號，當中不乏最新的AI PC、Copilot+ PC以及配有RTX 50系列的手提電腦。優惠高達六折，最高更可慳足HK$12000。除價錢外，所有品牌均提供學界免費升級至3年原廠保養，部份品牌更貼心提供上門維修服務。讓同學大學生活無憂使用電腦。

U program 2025｜各品牌精選電腦推薦

Lenovo

Lenovo作為全球第一電腦生產商，產品線涵蓋手提與平板電腦，本年度為U program帶來共41款型號產品，且特別提供至3年本地上門保養及24x7技術支援，展現對學生們的關懷。更值一提的是部份型號預載了由Lenovo提供的AI程式 - AI Now，充分提升學習及工作效率

Yoga系列獨家配備AI Core及與Intel 獨家合作推出的Aura Edition，提供輕薄、變形、創作者款式，指定系列享零維修費的意外保養。

Legion系列搭載獨家AI晶片自動調節效能，提升遊戲表現。玩家更享24x7專業Gamer熱線指導及本地上門保養。

ThinkPad產品提供3年國際上門保養連意外維修、電池保用及保留硬碟服務，並可升級至5年，確保全球範圍硬體維修支援。

Lenovo推薦型號

ASUS

ASUS作為追求極致創新與卓越品質的品牌，在CES 2025摘14項創新獎，彰顯其享譽盛名的理念及品牌價值。

本年度ASUS將會為各大專院校提供18款最新型號產品，除了機款上的折扣優惠外，今年亦會繼續提供額外優惠給予學界，當中包括大部份機款免費升級至3年國際保養。

部份指定型號更加享有「華碩首年完美保固服務計劃」，該計劃涵括有限度人為損壞及不受原有保固範圍或條件的項目，為客人承擔一次所需維修費用(包括檢查費) 的百分之八十 (80%)，務求讓大家買得至抵又放心。

ASUS推薦型號

HP

HP一向以推出領先技術為品牌優勢，為大眾提供更符合現代需求的電腦產品。

而本年度HP為U program提供34款最新款電腦產品，部份型號更只為此計劃訂造，而最新款式就包括以搭載最新AI技術的OmniBook系列。加上HP所有Copilot+ PC 型號已預先安裝HP AI Companion，協助學生簡化學術任務、提升效率，同時資料只會於本地端處理資料，確保資料安全。

除了產品價格外，額外提供的售後服務亦不容忽視，包括升級至3年上門或自攜維修保養服務以及提供全天候售前售後WhatsApp支援，即時解答你的疑問。再加上5間遍佈全港的HP專門店亦針對U program客戶提供免人工記憶體更換或升級服務，同時提供專業售後支援。讓大家買得放心，用得安心。

HP推薦型號

Microsoft

本年度Microsoft強勢回歸大學優惠計劃，而是次回歸為大家帶來其主打Surface Pro 及 Surface Laptop最新系列。兩大系列均採用最新Snapdragon X Plus或X Elite處理器，可高效運行 AI 驅動的 Copilot+ 功能及提供更長續航力。

Surface Pro 11th Edition 系列搭配13 吋 PixelSense Flow 觸控螢幕支援 Surface Slim Pen，方便手寫筆記或繪圖，做課堂筆記就毋需再用紙筆。機身重量亦僅有895 g，對需要經常流動上堂的學生們就更適合不過。

Surface Laptop 7th Edition 系列則更注重時尚感，13.8吋 PixelSense™ Flow OLED觸控螢幕搭配多色選擇，同時亦支援 Copilot+ 的進階功能，如即時文字摘要與圖像生成，能夠快速整理課堂筆記或製作報告。

Microsoft亦藉計劃提供額外原廠配件優惠及為所有機款均升級至三年本地上門保養服務，讓學生學習旅途上走得更舒適順暢。

Microsoft推薦型號

U program 2025 | 週邊配件精選優惠

以上優惠只限合符資格人士購買，並受活動有關條款及細則約束。