前港姐李明慧疑遭丈夫襲擊案　被告陳耀陽否認控罪　案9.10開審

商人陳燿陽涉恐嚇及襲擊其妻李明慧案，今（8日）於東區裁判法院答辯，陳否認刑事恐嚇及襲擊致造成身體傷害等三罪，署理主任裁判官署理主任裁判官將案件排期至9月10日開審，預計審期3天，將以中文進行。被告續准以1萬元現金保釋，保釋條件另新增一項不得離開香港。



被告陳燿陽(前左)否認襲擊等3項罪名。(陳蓉攝)

李明慧是1997年的港姐亞軍。（IG@numberonepr）

前港姐陳李明慧與丈夫陳燿陽。(資料圖片)

被告陳燿陽（58歲，商人）被控1項刑事恐嚇及1項襲擊致造成身體傷害罪，指他於2025年1月21日，在赤柱赤柱村道50號某單位，威脅女子陳李明慧會使其人身遭受損害，意圖使她受驚。以及同日同地襲擊陳李明慧，因而對她造成身體傷害。

庭上透露，控方將傳召被告太太及醫生等共四名證人，陳或會出庭作供，除此以外沒有任何辯方證人。

案件編號：ESCC224/2025