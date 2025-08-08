前港姐李明慧疑遭丈夫襲擊案　被告陳耀陽否認控罪　案9.10開審

撰文：陳蓉
出版：更新：

商人陳燿陽涉恐嚇及襲擊其妻李明慧案，今（8日）於東區裁判法院答辯，陳否認刑事恐嚇及襲擊致造成身體傷害等三罪，署理主任裁判官署理主任裁判官將案件排期至9月10日開審，預計審期3天，將以中文進行。被告續准以1萬元現金保釋，保釋條件另新增一項不得離開香港。

被告陳燿陽(前左)否認襲擊等3項罪名。(陳蓉攝)
李明慧是1997年的港姐亞軍。（IG@numberonepr）
前港姐陳李明慧與丈夫陳燿陽。(資料圖片)

被告陳燿陽（58歲，商人）被控1項刑事恐嚇及1項襲擊致造成身體傷害罪，指他於2025年1月21日，在赤柱赤柱村道50號某單位，威脅女子陳李明慧會使其人身遭受損害，意圖使她受驚。以及同日同地襲擊陳李明慧，因而對她造成身體傷害。

庭上透露，控方將傳召被告太太及醫生等共四名證人，陳或會出庭作供，除此以外沒有任何辯方證人。

案件編號：ESCC224/2025

前港姐亞軍李明慧遭老公持刀恐嚇今開庭 加控襲擊罪以8字回應港姐亞軍李明慧疑遭富商丈夫陳燿陽恐嚇　被告續准保釋候訊前港姐亞軍李明慧疑遭百億老公威脅　曾擁半山億萬豪宅奢華至極李明慧疑遭陳樹渠次子威脅　長子陳燿璋曾被爆與何艷娟派對激咀前港姐李明慧疑遭百億富商老公威脅提堂　老爺為已故教育家陳樹渠前港姐陳李明慧疑遭威脅　其夫被控恐嚇罪提堂　案押後3.6再訊
李明慧
人身襲擊
刑事恐嚇
法庭