路政署外判工暈倒不治疑過勞？何啟明：會檢視承建商有否違反指引

一名63歲路政署承建商男工人昨日（9日）早上在黃大仙工作期間暈倒，送院後死亡，當時酷熱天氣警告正生效。勞工及福利局副局長何啟明今天（10日）被問到該名工人有否出現過勞，他說勞工處正調查事件成因，日後會向死因庭交代，工作暑熱警告發出後，僱主須讓工人休息一段時間，強調「會睇返有冇任何人有呢啲違反（指引）」。



昨日（9日）早上10時08分，一名隸屬路政署外判公司的63歲男工人，在黃大仙馬仔坑道18號、一條來往竹園南邨及摩士公園的行人天橋頂上，清理樹葉期間突然暈倒，昏迷送往明愛醫院搶救後惜告不治。

何啟明今天（10日）出席活動後回應事件，提到勞工處正調查事件成因，日後會向死因庭交代。他說，死者是路政署外判商員工，會與署方討論情況，但據他了解路政署多年前已為外勤工作的工人設置休息站，提供飲用水以及風扇等，會循多方面調查意外成因。

被問到炎熱天氣下的工作指引落實情況，何啟明表示通常熱天大多發出黃色工作暑熱警告，須提供休息時間等要求，「會睇返有冇任何人有呢啲違反」，要求所有承辦商遵守指引，提供足夠設備讓員工應對酷熱天氣。