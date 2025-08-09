黃大仙男工猝斃｜憂失業消瘦不適不敢休　女友聞死訊：我接受唔到

今日（9日）早上10時08分，一名隸屬路政署外判公司的63歲姓黎男工人，在黃大仙馬仔坑道18號、一條來往竹園南邨及摩士公園的行人天橋頂上，清理樹葉期間突然暈倒，昏迷送往明愛醫院搶救後惜告不治。



《香港01》記者接觸到死者女友，她透露黎男身體消瘦，曾表示自己身體不適，不想開工，奈何擔心「唔返就無得做」，「佢個心態係：『如果我無咗呢份工，我仲做得啲咩呢？』」。昨晚（8日）是黎男「罕有」不加班的日子，她推測男友身體已嚴重不適才會放棄加班，惟他休息一晚後，今早未到6時已再出門上班。其後她收到黎男老闆來電，才知悉已經與男友天人永隔，「我手都震埋，我話呢啲嘢唔好講笑，發生咩事，我真係接受唔到......」



天橋頂上遺下事主的工具及安全帽等。（翁鈺輝攝）

死者女友表示，黎男起初從事修車工作，後來失業轉做外判工人，每日工作時間原為8小時，但他僅休息數小時便再投入工作，每天加班逾10小時，很多時候更索性在公司過夜，方便第二天早上開工。女友回憶，黎男只會偶爾周日休息，甚少休假，適逢「大時大節」仍要工作，「佢畀我一種感覺，佢驚無咗份工，嗰個感覺好強烈。所以老細一叫佢開，佢就要開。」女友表示，黎男並非家中經濟支柱，家中父母及兄姊都不需要供養，但他因年紀大，擔心一旦被辭退就再難獲聘，彷似一直在承受一股無形壓力：「佢個心態係：『如果我無咗呢份工，我仲做得啲咩呢？』」

女友指，黎男從事該外判工作已有約5年，身體愈發消瘦，較以前輕逾10磅。失業的恐懼和壓力令他不敢請假，更遑論求醫；就算身體抱恙，都寧願繼續加班。女友痛心道：「佢不停捱夜、無休息無娛樂都係為咗份工。」

她形容男友幾年前開始不停加班，情況猶如「失控」，二人更因此爭執：「我話成日有種懷疑，你呢間咩公司嚟？」黎男回應「你唔做就搵過第二個，就無人做」，她則反問「嗰啲（其他同事）唔係人嚟㗎咩，大家輪下囉，點解晚晚都要你？點解要晚晚？」

女友憶起，昨晚（8日）是黎男「罕有」不加班的日子，他回家時「頭耷耷」、一語不發，她推測男友身體當時已嚴重不適，才會放棄加班。惟他休息一晚後，今早6時又再次出門上班。後來她收到黎男老闆來電，才知悉男友猝逝噩耗，「我手都震埋，我話呢啲嘢唔好講笑，發生咩事，我真係接受唔到......」

現場為黃大仙馬仔坑道18號、一條來往竹園南邨及摩士公園的行人天橋。（翁鈺輝攝）

路政署指，今日（9日）接獲承建商報告，一名承建商工人上午10時許在該署轄下黃大仙馬仔坑遊樂場附近的行人天橋（結構編號：KF60）進行清理工作期間暈倒，送院搶救後不治。路政署對事件感到非常難過，並對死者家屬致以深切慰問，而事發後承建商已即時聯絡死者家屬，以提供所需協助。

消息指，事主患有高血壓，近日曾向家人表示胸口不適，但沒有求醫。工業傷亡權益會就事件發聲明表示深感難過，職員已趕赴醫院接觸家屬，將繼續跟進及提供適切協助。工權會引述家屬稱，事主前數月經常加班，每天只休息3、4小時，要求僱主交代；會方亦要求勞工處徹查事件是否涉及工作過勞。

一名男工人在行人天橋上清理樹葉期間突然暈倒。（翁鈺輝攝）

工權會指，事發時酷熱天氣警告信號正生效中，暫未知是次事故是否與中暑有關。面對酷熱天氣，工權會提醒工友應該提高警覺，注意在酷熱天氣警告生效期間，僱主應特別留意天氣狀況，提前作出防暑措施；僱主應減少工友於戶外工作時間，並增加休息時間；僱主須向工友提供足夠的清涼飲用水；僱主應向工友提供便攜風扇、手袖、冰涼巾等防暑裝備，以及若工友感到不適應立即停工休息。