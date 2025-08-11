「東華．南昌匯」新青年宿舍最低$4310享海景　有露台及免費設施

第六個將酒店和旅館轉作青年宿舍項目、東華三院與香港小輪集團合辦的「東華．南昌匯」，於6月正式投入營運並開始接受申請，為18至30歲香港永久居民提供676個宿位，每人每月住宿費用由4,310元起。



申請者如成功於9月30日前成功申請及入住，即可獲一個月租金豁免。項目負責人之一鄭敏光指，現時已有近1,700人查詢，收到950份申請，部分已完成程序已於上月15日始陸續入伙。



部分單位可擁海景，1座亦設有寵物友善單位，青年租戶可帶同寵物共住。（梁曉煒攝）

設開放式、一房及兩房戶型 適合一至四人入住

「東華．南昌匯」共有兩座大樓，位於深水埗南昌通州街280號，距離港鐵南昌站或深水埗站只需步行5至8分鐘。項目提供676個宿位，設有開放式、一房及兩房戶型，面積由261平方呎至412平方呎，適合一至四人入住，每人每月住宿費用由4,310元起，全部單位均設有獨立的洗手間及露台，部分單位更可擁海景。

1座設寵物友善單位 可帶同寵物共住

宿舍具備各項會所設備供宿友免費使用，包括健身室、BAND房、燒烤場、綠化公共空間等；同時1座設有寵物友善單位，青年租戶可帶同寵物共住。

項目引入「縱向型青年社區」（Vertical Community）概念和推出 V-Mile 計劃，東華三院專責團隊將為宿友度身訂造不同活動及培訓，鄭敏光冀可鼓勵青年租戶在共享空間與其他租戶互動，提高其社區參與度。

9月前成功申請者可獲一個月租金豁免 設入息及資產審查

現時任何介乎18至30歲的在職香港永久居民，如沒持有任何香港住宅物業，且未曾於政府青年宿舍計劃入住超過3年，並符合指定收入及資產上限（個人月入不超過29,200元，資產不超過404,000元），即可於「東華．南昌匯」官網提交申請表。

通過初步審批後，提交相關證明文件並出席面試；成功申請者需參加入住資訊日，選擇房間並簽署服務協議，方可正式人住。如申請者成功於9月30日前成功申請及入住，即可獲一個月租金豁免。

已收950份申請 逾半已看房

鄭敏光指，面試主要了解申請者的住宿需要、經濟狀況以及與人相處和共居的準備等。現時已有近1,700人查詢，收到950份申請，當中約500人已看房，約100人完成所有程序，部分已於7月15日始陸續入伙。他續指，有信心可於年底入住率達六成。