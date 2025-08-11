8港童入選小太空人計劃赴美國受訓 有人立志要成首位登月港人

今屆「萬通保險小太空人訓練計劃」共有8位小朋友入選，年齡介乎9至11歲，於上月赴美國展開為期9天的「太空探索之旅」，在亨茨維爾太空訓練營（Huntsville, Alabama）以及美國甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center ）接受模擬太空人訓練活動。



小太空人體驗回港後分享，指更了解太空工作所需技能及要求，展開抱負立志成為首位登上月球的港人、火箭工程師和太空醫生等等。



8 位小太空人早前和家長到訪美國亨茨維爾太空訓練營親身體驗太空人的訓練生活。（梁曉煒攝）

8 位小太空人早前和家長到訪美國亨茨維爾太空訓練營親身體驗太空人的訓練生活，包括乘坐「多軸椅」感受於太空無重及反覆迴旋的情況、製作及發射模型火箭、在六分一地心吸力下學習多種在月球上步行的方法，模擬離開太空船，於無重狀態的太空學習如何使用各項儀器及執行工作的「太空機動演習」。

他們其後又飛往佛羅里達州甘迺迪太空中心近距離觀看穿梭機「阿特蘭蒂斯號」（Atlantis）以及與美國退役太空人交流。

紫晴稱在活動中學到關於黑洞和星球的知識，希望未來成為太空探索家。（梁曉煒攝）

準備4個月 望成為太空探索家

其中一位就讀培正小學的小太空人陳紫晴（Ceanna）和爸爸早在報名前四個月便攜手準備創意作品參加計劃。陳先生指女兒本身便對太空感興趣，平時亦會閱讀相關的書籍，學校都有相關課程教授太空知識。機緣巧合下得知有此訓練計劃，便著手準備參加。除了遞交創意作品，他又稱女兒性格活潑開朗，相信很大部分幫助她通過面試，入選計劃。紫晴也稱在活動中學到關於黑洞和星球的知識，希望未來成為太空探索家，進行不同的科學研究和實驗，發現新奧秘。

學習合作 實踐「It's Possible！」精神

小太空人對此次旅程感到雀躍和滿足，直言透過不同模擬訓練和合作，深入了解太空行業以及自己的興趣，未來望在行業內不同領域發展。他們指在進行任務時雖遇上難關，如同時操控控制板、電腦和飛船，以及和隊友、家長溝通，但在過程中也學會合作精神，覺得感激。

萬通首席市務總監兼高級副總裁廉明宇表示希望新學期小太空人可將「It's Possible！」的精神帶給身邊同學。