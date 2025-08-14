紅雨代黑雨｜普通科門診下午2時起恢復 專科門診等亦將陸續恢復
楊柳外圍雨帶影響下，天文台今早（14日）發出黑雨警告信號至上午11時10分改發紅雨取代。醫管局轄下所有普通科門診診所、專科門診診所包括專職醫療等服務一度停止。
改發紅雨後，醫管局宣布，轄下專科門診診所、專職醫療及其他日間服務，會於黑色暴雨警告信號取消後的兩小時內陸續恢復服務，而普通科門診診所將於下午二時起恢復服務。
經電話或「HA Go」預約普通科門診病人須黑雨取消一小時後重新預約
醫管局指，早前已在普通科門診診所、專科門診診所、專職醫療及其他日間服務預約覆診日期的慢性疾病或專科門診病人，如因暴雨影響而未能應診，請依照覆診紙上的指示處理預約安排。至於經電話預約系統或手機應用程式「HA Go」預約普通科門診的病人，請於黑色暴雨警告信號取消一小時後，重新預約診症。
