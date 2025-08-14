黑雨返工金鐘站人流少　今年第5掛斜槓族已習慣：有嘢做就要處理

【打風／風球／天文台／hko／明天的天氣／移動路徑／楊柳／颱風】天文台今日（14日）早上7時50分發出今年第五次黑色暴雨警告信號，繁忙時間港鐵金鐘站人流明顯比平時少。有打工仔出門一刻仍未改掛黑雨，出門後才改發，約會要延遲，笑稱「天文台係咁上下㗎啦」。亦有自由工作者稱今年夏天已經多次有惡劣天氣，故此已習慣，認為天文台對發出警告訊號有其科學上的考慮：「相信天文台。」



天文台早上7時50分改掛黑雨，早上繁忙時間金鐘站人流較平時少。（林遠航攝）

受熱帶氣旋楊柳的外圍雨帶影響，本港多區清晨起錄得暴雨，天文台早上7時50分發出黑色暴雨警告信號。早上約九時，港鐵金鐘站人流明顯比平時少，月台上候車的市民都能順利上車。

天文台早上7時50分改掛黑雨，早上繁忙時間金鐘站人流較平時少。（林遠航攝）

天文台早上7時50分改掛黑雨，早上繁忙時間金鐘站人流較平時少。（林遠航攝）

徐先生約了人九點在佐敦見面，但因黑雨要改遲，在金鐘站的座椅上用電話打發時間。他家住鑽石山，稱出門當刻十分大雨，但因當時仍是黃雨，故仍出門上班。被問到會否覺得天文台太遲轉掛黑雨，他笑言「少少啦，（天文台）係咁上下㗎啦」，又稱已經習慣。

出門上班的高先生指，今年夏天已經多次有惡劣天氣，故此已習慣。（林遠航攝）

到尖沙咀工作的高先生表示，由於太古城住處可經室內連接港鐵站，因此出門時不算狼狽，但都擔心離開港鐵站之後的情況。被問到黑雨時出門有否「掙扎」，他指自己是自由工作者，「有嘢做就要處理」，仍要出門。高先生又指今年夏天已經多次有惡劣天氣，故此已習慣，認為天文台對發出警告訊號有其科學上的考慮，「相信天文台」。