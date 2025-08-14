黑雨．有片｜屯門流浪狗狗場水浸　負責人指歷來最嚴重：成個海咁

受熱帶風暴楊柳影響，本港今早（14日）多區下起大雨，天文台於7時50分發出黑色暴雨警告信號，維持至11時10分。非牟利機構「浪浪協進會」位於屯門的狗場因暴雨水浸，負責人指從未試過如此嚴重，形容有如「成個海咁」。狗場內約160隻狗安全，部分在較高位置避開積水，部分則似是在嬉水。



浪浪協進會今早9時許於黑色暴雨警告信號生效期間，在社交媒體專頁發布影片，顯示位於屯門的狗場被水淹浸，水浸浸過部份犬隻的四肢。部份犬隻在未被淹浸的位置、在室內及高處避開積水及雨水，亦有部份較大的犬隻於水中奔跑，似是在嬉水。

「浪浪協進會」位於屯門的狗場因暴雨而水浸，負責人指從未試過如此嚴重。（浪浪協進會Facebook影片截圖）

對於今次水浸，負責人表示比以往情況嚴重，「今次係浸得最緊要」，又形容狗場有如「成個海咁」，不過幸好仍有部份位置可以讓狗隻避雨。在月初破紀錄黑雨期間，狗場亦曾水浸，今次是第三次。