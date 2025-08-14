基孔肯雅熱｜增2宗輸入個案　居日出康城領都父女遊孟加拉後確診

衞生署衞生防護中心表示，截至今日（14日）下午5時，中心錄得兩宗新增感染基孔肯雅熱的輸入個案，涉及一對居於將軍澳日出康城領都的父女，包括一名50歲男子及其8歲女兒。兩人於7月20日至8月10日到過孟加拉國首都達卡，父親於當地確診，返抵香港前已經退燒，但因關節腫脹再到私家醫院求診；由於已退燒，他抵港後對蚊子不具傳染性，無需入院。女童則於返港後出現發燒、咳嗽及疲倦，翌日到私家醫院求診，已獲安排到醫院的無蚊環境下接受治療，情況穩定。現時本港累計錄得8宗確診輸入個案。



衞生署衞生防護中心表示，兩宗個案涉及同一個家庭，包括一名50歲男子及他的8歲女兒，他們的住所位於西貢區。初步調查顯示，兩人於7月20日至8月10日到過孟加拉國首都達卡，未能確定外遊期間自己曾否被蚊叮咬。

男病人於8月1日在孟加拉國出現發燒，翌日四肢出現關節痛。他於8月3日在當地門診求醫，但無需住院。他獲告知其血液樣本經檢驗後對基孔肯雅熱病毒呈陽性反應。他於8月10日返抵香港前已經退燒，但因關節腫脹，於8月12日到私家醫院求診。由於病人抵港前（即發病後第9日前）已經退燒，因此他抵港後對蚊子不具傳染性，無需入院。

女童方面，她在8月12日出現發燒、咳嗽及疲倦，翌日到私家醫院求診，已獲安排到醫院的無蚊環境下接受治療，情況穩定。

兩人的血液樣本經檢驗後，均對基孔肯雅熱病毒呈陽性反應。由於他們整個潛伏期在孟加拉國逗留，中心認為他們是在外遊期間受到感染，屬輸入個案。他們的3名家居接觸者（包括2名曾同行到孟加拉國的人士）現時沒有出現病徵，正接受醫學監察。中心正繼續流行病學調查，並已把個案通報孟加拉國衞生當局。

本港在2016至2019年每年錄得介乎1至11宗輸入個案。