基孔肯雅熱｜專家不建議自測：可能導致「假陰性」延誤治療

近日，南方部分地區基孔肯雅熱疫情引發關注，國內多家藥企宣布研發相關檢測試劑，但強調目前無適用於個人自測的產品。專家指出，通過專業機構進行核酸檢測可避免「假陰性」延誤治療，並提醒公眾加強防蚊措施以預防病毒傳播。



多家藥企近期表示已研發基孔肯雅熱抗體檢測試劑盒，但僅限醫療機構使用，尚未獲批個人使用。一家知名藥企工作人員透露，抗體檢測需採集血液樣本，操作較為專業，暫不適合公眾自行使用。電商平台上銷售的部分基孔肯雅病毒抗原檢測試劑盒也明確標示僅用於科研，不得用於臨床診斷。

中山大學附屬第三醫院感染性疾病科主任林炳亮表示，核酸檢測是確診基孔肯雅熱的主要依據，可在發病前幾天檢測到病毒RNA，高峰期通常為發病第3至5天，而抗體檢測因敏感度與特異度有限，難以實現早期診斷。尿液或唾液檢測雖更便捷，但目前尚未有正式試劑盒應用於臨床。

在香港，部分商店銷售宣稱10分鐘內可檢測基孔肯雅熱的自測產品。香港衛生防護中心傳染病處主任歐家榮提醒，這些產品多為抗體檢測，可能因發病初期抗體不足導致「假陰性」，延誤治療，且採血操作需專業醫護人員進行，不建議市民自行使用。

自測產品可能因發病初期抗體不足導致「假陰性」。（網上圖片）

目前，基孔肯雅熱尚無特效藥，但臨床已積累對症治療經驗。根據《基孔肯雅熱防控技術指南（2025年版）》，患者應充分休息、補充液體，並可使用對乙酰氨基酚等非處方止痛藥緩解症狀。但在排除登革熱前，應避免使用阿司匹林或布洛芬等非甾體抗炎藥，以防登革熱出血風險。林炳亮補充，佛山近期疫情中，患者肝功能損傷較輕，排除登革熱後可適當使用非甾體抗炎藥，但對乙酰氨基酚仍是較安全的選擇。

針對市面部分驅蚊液、蚊帳宣稱可預防基孔肯雅熱，林炳亮澄清，這些產品僅為普通防蚊用品，無針對基孔肯雅病毒的特效成分，防蚊劑作用在於滅蚊而非滅病毒。《防控指南》指出，預防基孔肯雅熱的最佳方式是避免蚊蟲叮咬。伊蚊是主要傳播媒介，飛行距離僅100至200米，但可能通過遠途運輸擴散，尤其偏好富貴竹等積水環境。

專家建議，公眾應在清晨與黃昏關好紗窗或使用蚊帳，清理冰箱、淨水器等積水處，外出時穿淺色長袖衣物並在暴露部位噴塗驅蚊劑。使用防曬與驅蚊劑時需間隔半小時，以防日光性皮炎。