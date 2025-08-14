風采中學教師稱遇6事件至身心受創　官只裁拔鎖匙撞傷頭獲賠300元

風采中學一名男教師，聲稱在校任教時遇上連環不幸事件，包括被椅背「梗傷」脊椎；遭同事恐嚇至精神受創，令他忘記上課，但教員室的電話失靈，令他未接獲班長通知去上堂，至令其精神承受極大壓力；此外，男更衣室鎖匙孔不順暢，令他拔鎖匙時意外撞傷頭部，並要花錢看醫生等，要求校方就6事件作賠償。惟法官經審訊後，認為只有拔鎖匙撞傷頭一項成立，判他可獲賠償300元。



申請人為CHAN MAN SAU，答辯人為風采中學（教育評議會主辦）法團校董會。

申請人Chan Man Sau 在區域法院向校方索償，獲賠償300元。(黃浩謙攝)

6宗申索4宗涉精神創傷

判辭透露，申請人現年47歲。自2009年10月起在風采中學任教師，教授體育及數學。他分別於2020年和2022年曾向校方提出7宗僱員補償申索，本案處理其中6次事件，發生於2018年11月至2020年9月間，其中4宗涉及精神創傷，另外兩宗分別為下腰背撞傷和頭部受傷。

遭老師恐嚇要殺死及整蠱致受創

申請人聲稱受精神創傷的4件事件，源於他同事陳少麗老師的討論，他指陳少麗缺席羽毛球學會活動，他因而與對方論及事惟，惟陳少麗卻稱要「整蠱」及「殺死他」，令他精神受創。

電話系統失靈再添精神壓力

申請人又稱，他因精神受創，忘記到課室上課，該班學生的班長致電申請人在教員室的枱頭電話，但他指電話失靈沒有響，最後由校務處職員通知他，他才發現忘了上堂。他稱因電話系統故障，令提醒老師忘記上課的機制失效，引致他精神壓力及創傷。

官接納陳少麗並無恐嚇之意

法官在判辭指，根據陳少麗的證供，申請人拒絕其道歉，並指她和副校長共同陷害他失職，又不斷指她這樣做會害死申請人，所以陳少麗才解釋說：「我唔係玩你，如果我要玩你，我一早玩咗你，如果我要殺你，我一早殺咗你。」法官接納陳並無恐嚇之意，只是表達沒有意圖陷害申請人。

校方檢查發現電話並無故障

就遲到事件，法官亦接納該校校長證詞，指學校職員在事發後，曾經測試申請人座位的電話，發覺並無故障，故裁定被告就這連串事件而引發的精神創傷並不成立。

改簿遭椅背梗傷脊椎

另外，申請人稱在教員室改簿時，被椅背突出的鐵片挫傷其脊椎。校方質疑椅背支撐的鐵片在末處近頂部位置，不會如申請人稱「梗到」其背部下方。申請人卻稱，痛楚由背部中間「蔓延」至下背部。法官不接納申請人說法，又指申請人受傷後沒即時向校方報告和求醫，9天後才作投訴和看醫生，裁定該申索敗訴。

拔鎖匙撞傷頭部

申請人又稱，他在男更衣室鎖門拔出鎖匙時，因鎖匙較難抽出，他用些力及要身體貼近門抽出，他打算轉身離開，被門口突出的男性圖像牌的尖角弄傷頭部。法官指，申請人在意外發生後不久，就把頭部受傷的圖片及醫生紙傳送給校長，足以證明他在當日頭部有受傷。故接納其說法，裁定這項申請勝訴，判他可獲該次醫療費用300元。

案件編號：DCEC 2171、2172、2174/2020、DCEC 838, 961-962/2022