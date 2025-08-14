英國A Level放榜｜王錦輝誕8名4A*狀元　準中大醫科生因常肚痛

英國GCE A-Level（英國高考）今日（14）放榜，沙田浸會大學附屬學校王錦輝中小學有8名學生考獲4A*成績而成今年狀元，有76%科次取得A*或A成績。



其中一名狀元張萃麟計劃升讀中大醫學課程，閉關對腸胃科及微生物學尤感興趣。他笑指由於常常腹痛，有用暖包的習慣，曾被同學開玩笑，因此覺得相關知識特別切身。他指不少科學研究已指出腸胃中的微生物與情緒息息相關，他希望可深入研究兩者關係。



英國GCE A-Level今日（14）放榜，香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學今年有至少10名考獲3A*及4A*的學生。（陳葦慈攝）

狀元張萃麟兒時經常腹痛 用暖包敷肚被笑「嚟M」

4A*狀元之一張萃麟已獲港大、中大、曼徹斯特大學等多間學校有條件錄取。他表示，由於中大醫學院在腸胃方面的研究較亮眼，故打算就讀中大醫學課程，尤其對腸胃科及微生物有研究興趣。

他指不少科學研究已指出腸胃中的益生菌與人的情緒息息相關，他希望未來可以再深入研究兩者關係。他又笑說，由於他兒時經常腹痛，有用暖包敷肚的習慣，常常被同學開玩笑指「嚟M（月事）」，故對腸胃相關的知識感到特別切身。

考獲4A*的張萃麟計劃到中大讀醫。（陳葦慈攝）

家中有50盆盆栽 推崇園藝治療

閒暇時間，張萃麟喜歡與動植物相處，他家中更養了兩隻愛寵及50盆盆栽，均由他負責照顧。他指，現時園藝治療慢慢普及，舉例白普理寧養中心鼓勵患者種植盆栽，而患者過世後，其盆栽則由交由其家人照料，對病人及其家屬相當有意義。

英國GCE A-Level今日（14）放榜，香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學今年有約50學生應考。（陳葦慈攝）

考獲3A*的劉子馨將就讀經濟課程。（陳葦慈攝）

考獲3A*女生獲5間名校有條件取錄 擬選倫敦政治經濟學院

考獲3A*的劉子馨，已獲港大、中大、科技大學、以及英國的倫敦政治經濟學院（LSE）和倫敦大學學院(UCL)有條件取錄通知。她希望到LSE就讀經濟課程，指自小已喜歡閱讀社會學、心理學等書籍，研究人類社會的運作邏輯，而經濟科能以數學模型解讀社會現象，令她尤感興趣。她希望未來走學術路線，繼續在經濟學深造。

問及對香港經濟環境的看法，劉子馨指每個社會的經濟環境都有上下行的時候，認為目前香港的經濟發展情況屬正常範圍，並正在向上。

其他考獲4A*及3A*的學生包括郭芊妤、余律生、陳熙倫、方諾桐、陳立之、李皓騫。

香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學校長陳偉佳指，該校今年考獲A*或A的科次達76%。（陳葦慈攝）

香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學校長陳偉佳指，該校今年考獲A*或A的科次達76%，學生已收到近300個來自各大學的有條件錄取通知。