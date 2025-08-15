基孔肯雅熱｜居科大宿舍23歲男確診　潛伏期曾赴佛山　回港後發燒

衞生署衞生防護中心表示，截至今日（15日）下午5時，中心錄得一宗新增感染基孔肯雅熱的輸入個案，涉及一名居於香港科技大學宿舍的23歲男子。初步調查顯示，他於8月1日起到廣東省佛山市順德區，其間曾被蚊叮咬，回港後出現發燒、關節痛及皮疹，昨日（14日）到將軍澳醫院急症室求診，獲安排入院，在無蚊環境下接受治療，目前情況穩定。本港今年累計錄得9宗基孔肯雅熱確診個案，均屬輸入個案。



食環署8月9日到葵涌石籬一邨進行滅蚊工作。（資料圖片/梁鵬威攝）

新增個案涉及一名23歲男子，居於西貢區的香港科技大學宿舍。初步調查顯示，他於8月1日起到廣東省佛山市順德區，其間曾被蚊叮咬。他兩日後回港，8月8日起出現發燒、關節痛及皮疹。他昨日（14日）到將軍澳醫院急症室求診，獲安排入院，在無蚊環境下接受治療，目前情況穩定。他的血液樣本經檢驗後，證實對基孔肯雅熱病毒呈陽性反應。

由於病人潛伏期身處佛山市，中心認為他是在外遊期間受到感染，屬輸入個案。病人沒有其他同行人士或家居接觸者。中心會繼續進行流行病學調查，並已把個案通報廣東省衞生當局。

本港今年累計錄得9宗基孔肯雅熱確診個案，均屬輸入個案。本港在2016至2019年每年錄得介乎1至11宗輸入個案。

生署衞生防護中心表示，截至今日（15日）下午5時，中心錄得一宗新增感染基孔肯雅熱的輸入個案，涉及一名居於香港科技大學宿舍的23歲男子。（資料圖片）