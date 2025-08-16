政府辦公室飲用水｜物流署未能信納「鑫樂」能履約　今起暫停合約

政府港島及新界區辦公室六月改為向內地品牌「鑫樂」、「Happy喜士」訂水，為期三年，但掀飲用水安全質量關注。政府物流服務署表示，因未能信納鑫鼎鑫能繼續履行合約，今日（16日）起暫停其品牌「鑫樂」供應港島和部分離島政府辦公室的樽裝飲用水合約。物流署亦已將事件交予警方調查。署方指，為確保飲用水的供應，物流署已安排屈臣氏集團（香港）有限公司在下星期內開始暫時為港島和部分離島政府辦公室供應其製造的「COOL清涼」品牌樽裝飲用水。



港島區部門採用的「鑫樂」飲用水製造商之一是樂百氏。（讀者提供）

物流署今年六月批出合約予鑫鼎鑫商貿有限公司（鑫鼎鑫）。根據合約，鑫鼎鑫由今年六月底起為港島和部分離島的政府辦公室提供由樂百氏（廣東）飲用水有限公司廣州分公司製造的「鑫樂」品牌樽裝飲用水，合約為期36個月。

物流署因應近日取得有關鑫鼎鑫的營運資料，未能信納鑫鼎鑫能繼續履行合約，遂決定根據合約條款由今日起暫停有關合約。物流署會繼續嚴肅跟進，以採取進一步行動，包括是否終止有關合約。物流署亦已將事件交予警方調查。

8月11日，轉飲內地品牌「鑫樂」飲用水的金鐘政府合署，不時有公務員訂購本地或海外品牌飲用水，工人頻送貨。（林子明攝）

為確保飲用水的供應，物流署已安排屈臣氏集團（香港）有限公司在下星期內開始暫時為港島和部分離島政府辦公室供應其製造的「COOL清涼」品牌樽裝飲用水。

「鑫樂」三年內六次上《健康時報》黑榜

「鑫樂」飲用水製造商之一是樂百氏，該公司2017年曾被《人民日報》旗下《健康時報》點名，指三年內六次上黑榜，涉及致癌物溴酸鹽、微生物超標等。

根據報道，最早於2014年，食藥總局抽檢樂百氏成都分公司生產的飲用天然泉水、飲用礦物質水的菌落總數超標。同時，樂百氏石家莊分公司2014年曾登上國家食藥監總局黑榜名單，桶裝水專項抽檢菌落總數超標。翌年，湖南省食藥監局檢查樂百氏長沙分公司時，發現其桶裝水生產過程及產品存在多處嚴重不合規之處。

及後至2017年，國家食藥監總局抽驗樂百氏（廣東）桶裝水發展公司的飲用天然泉水，溴酸鹽檢出值比標準規定高出40%。溴酸鹽在國際上被定為2B級潛在致癌物，是礦泉水以及山泉水等多種天然水源在經過臭氧消毒後所生成的副產物。

行政長官李家超早前表示，非常重視飲用水安全，招標時必須提供獨立實驗室水質安全認證，並於不同時段要求供應商提供安全認證，如果發現不符合標準，可以即時取消與供應商的合約關係。

物流署今日指，署方一直持續監察政府辦公室樽裝飲用水供應商履行合約的情況，確保供應商按合約條款穩定供應符合指定技術規格的樽裝飲用水以確保飲用水安全。供應商須每兩個月提交由獨立認可實驗室發出的測試報告以證明其提供的飲用水符合技術規格要求，署方亦會在合約期內不時抽取飲用水樣本作測試。就此，物流署早前已抽驗政府辦公室樽裝飲用水，證實所有供應商提供的樽裝飲用水均符合樽裝飲用水安全標準。

因應原有合約屆滿，物流署於今年三月透過公開招標，揀選合適供應商為政府部門供應樽裝飲用水。中標的三間公司及按其標書供應的飲用水品牌資料如下：